Экс-премьер Степашин дал слово, что «никто не тронет» вернувшихся в РФ артистов

Многие уехавшие из России после начала спецоперации хотят вернуться, но не знают, как это сделать. Об этом сообщил бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин. Он отметил, что в России им ничего не угрожает.
«Ну, убежал и убежал. Пожалуйста, это их проблемы. Сейчас многие хотят вернуться, но не знают как», — рассказал Степашин в разговоре с РИА Новости. Он добавил, что для возвращения в Россию необходимо принести извинения, и на родине никто не станет их преследовать.
Степашин отметил, что после начала спецоперации общество сплотилось, однако некоторые уехали из страны. В отношении тех, кто публично критикует Россию, вводятся санкции и статус иностранного агента, но тем, кто этим не занимался, разрешено вернуться.
Некоторые уехавшие из России знаменитости уже высказывали желание вернуться на родину, несмотря на ограничения, связанные со статусом иноагента. Власти подчеркивали, что возвращение возможно при выполнении юридических процедур, а сам статус иноагента не влечет автоматического уголовного преследования.
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