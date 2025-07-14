Почему в Челябинской области упали цены на дачи и коттеджи

В Челябинской области в июле 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года стоимость загородной недвижимости снизилась на 4,2% до 4,7 миллиона рублей за объект. Это связано со снижением спроса на частные дома, сообщили в пресс-службе «Яндекс Недвижимости».
«Интерес к переезду за город в летний сезон — вполне логичная тенденция. Многие работают удаленно из загородных домов, вывозят детей на лето и стараются совмещать семейный досуг и рабочий график. При этом заинтересованность в долгосрочной аренде подобных домов по сравнению с прошлым июнем значительно выше. За последний год количество таких запросов в среднем по России увеличилось на 21,6%», — пояснил коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров.
В Челябинске с 10 мая по 10 июня 2025 года также снизилась стоимость земельных участков под коттеджи в СНТ. Цены упали на 50% с 264 000 рублей до 176 300 рублей за сотку. Как пояснили эксперты, это произошло из-за низкого спроса на землю и недвижимость, что вызвано высокими ипотечными ставками.
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