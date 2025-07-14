14 июля 2025

Почему в Челябинской области упали цены на дачи и коттеджи

Цены на загородную недвижимость в Челябинской области упали на 4,2 %
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Коттеджи в регионе в среднем продаются по 4,7 млн рублей за объект
Коттеджи в регионе в среднем продаются по 4,7 млн рублей за объект Фото:

В Челябинской области в июле 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года стоимость загородной недвижимости снизилась на 4,2% до 4,7 миллиона рублей за объект. Это связано со снижением спроса на частные дома, сообщили в пресс-службе «Яндекс Недвижимости».

«Интерес к переезду за город в летний сезон — вполне логичная тенденция. Многие работают удаленно из загородных домов, вывозят детей на лето и стараются совмещать семейный досуг и рабочий график. При этом заинтересованность в долгосрочной аренде подобных домов по сравнению с прошлым июнем значительно выше. За последний год количество таких запросов в среднем по России увеличилось на 21,6%», — пояснил коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров.

В Челябинске с 10 мая по 10 июня 2025 года также снизилась стоимость земельных участков под коттеджи в СНТ. Цены упали на 50% с 264 000 рублей до 176 300 рублей за сотку. Как пояснили эксперты, это произошло из-за низкого спроса на землю и недвижимость, что вызвано высокими ипотечными ставками.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинской области в июле 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года стоимость загородной недвижимости снизилась на 4,2% до 4,7 миллиона рублей за объект. Это связано со снижением спроса на частные дома, сообщили в пресс-службе «Яндекс Недвижимости». «Интерес к переезду за город в летний сезон — вполне логичная тенденция. Многие работают удаленно из загородных домов, вывозят детей на лето и стараются совмещать семейный досуг и рабочий график. При этом заинтересованность в долгосрочной аренде подобных домов по сравнению с прошлым июнем значительно выше. За последний год количество таких запросов в среднем по России увеличилось на 21,6%», — пояснил коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров. В Челябинске с 10 мая по 10 июня 2025 года также снизилась стоимость земельных участков под коттеджи в СНТ. Цены упали на 50% с 264 000 рублей до 176 300 рублей за сотку. Как пояснили эксперты, это произошло из-за низкого спроса на землю и недвижимость, что вызвано высокими ипотечными ставками.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...