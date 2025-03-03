Скандальный подрядчик мэрии Нижневартовска (ХМАО) — саратовское ООО «Экострой», руководители которого стали фигурантами уголовного дела о мошенничестве при рекультивации свалки по нацпроекту «Чистая страна», — нарушал условия исполнения контрактов по всей стране, от Крыма до Чукотки. Журналисты URA.RU, проанализировав базы данных СБИС и судов, обнаружили , что из 13 подрядов успешно выполнено только два, а исполнительный директор компании Константин Остапенко был признан виновным в мошенничестве в особо крупных размерах.
«Лица: Остапенко Константин Леонидович. Приговор: признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ. Назначить наказание в виде трех лет лишения свободы. В соответствии со ст. 73 УК РФ, назначенное наказание считать условным с испытательным сроком три года», — указано в судебной картотеке дел. Речь идет о рекультивации полигона ТКО в Крыму. Приговор не был обжалован.
Согласно данным портала «Госзакупки», «Экострой» выиграл 13 аукционов по рекультивации земель. Из них исполнение контракта успешно прошло только в городе Старый Крым (Республика Крым, 162 миллиона рублей) и городском округе Октябрьск (Самарская область, 16,5 миллионов рублей).
Кроме двух относительно удачных, остальные 11 рекультиваций оказались проблемными. При этом, в компании в 2022 году числилось всего четыре сотрудника, а в 2023-м их стало семь. К выполнению работ привлекались субподрядчики.
Расторгнуты контракты с администрацией Парфинского района Новгородской области (из 22 миллионов работы выполнены всего на 516 тысяч рублей, с Минприроды Архангельской области (из 102 миллионов выполнены работы на 20, при этом, фактически оплачено почти 47). Миллионную неустойку за просрочку и ненадлежащее исполнение обязательств в размере выставила «Экострою» мэрия Слободского Кировской области.
В Аткарском районе Саратовской области компания получила штраф за просрочку в размере 56 тысяч рублей, контракт расторгнут по соглашению сторон. По контракту на 154 миллиона в Большом Камне Приморского края исполнено работ на 23,5 тысячи рублей, а фактически МинЖКХ оплатило 35. Ликвидация несанкционированной свалки в астраханской Енотаевке принесла «Экострою» 223,2 миллиона рублей, но до окончания работ контракт был расторгнут заказчиком — подрядчик не исполнил обязанности. Из 249,5 миллионов рублей более 75,5 оплатила рекультиваторам администрация Цимлянского района Ростовской области. Контракт также был расторгнут из-за неисполнения обязательств, в том числе и гарантийных.
Чуть более, чем на 60% исполнен контракт по рекультивации несанкционированной свалки в Грибановском районе Воронежской области, но «Экострой» получил оплату в размере 63 миллионов рублей из 102 за фактически исполненные работы. А вот власти чукотского Анадыря заплатили из 307 миллионов 178 — и это при том, что работы подрядчик выполнил только на 48,5 миллионов рублей. Рекультивация свалки в крымском Белогорске, которая и стоила условного срока исполнительному директору «Экостроя» Остапенко, стоила 91 миллион рублей. Мэрия переплатила и в этом случае — подрядчик выполнил работы на 55,5 миллионов рублей, а фактически оплачено было на 9 миллионов рублей больше.
Во всех этих случаях подрядчик начинал рекультивацию, получал деньги, а затем следовали срыв сроков, ненадлежащее исполнение работ и расторжение контрактов. «Экострой» находится в процессе банкротства, на стадии наблюдения. Требования кредитора предъявила администрация крымского Белогорска, где попытка заработать на бюджетных деньгах для исполнительного директора Остапенко закончилась условным сроком.
Однако самый крупный контракт, который повлек за собой задержание руководства «Экостроя», был заключен с мэрией Нижневартовска. За время строительства спиралевидного террикона на месте старой свалки его стоимость выросла с 330 до 550 миллионов рублей. Тревогу забили ОНФ и «мусорный король» Василий Павалаки, руководитель ООО «Коммунальник», — они раскопали полигон и привлекли экспертов, которые указали на несоответствие условиям контракта проведенных работ. Павалаки как бывший эксплуатант полигона обязан был вложиться в его рекультивацию. Как говорят источники, он был шокирован ростом стоимости работ — и просто отказался вкладывать такие суммы, посчитав стоимость завышенной. Экспертиза, которую привлек предприниматель, выявила нарушения, однако главный эколог Нижневартовска Олег Попенко заявил, что это поклеп.
В документации указано, что работы были приняты, однако власти дали время подрядчику на устранение замечаний. Из-за недоработок и затягивания сроков мэрия оштрафовала подрядную организацию на 22 миллиона рублей. Остальные 527 «Экострой» в 2024 году получил.
Привлечь к решению проблем на полигоне общественники пытались привлечь еще весной 2023 года экс-куратора надзорных ведомств — замгубернатора ХМАО Ольгу Литову (уже тогда первое подорожание контракта на 120 миллионов рублей вызвало вопросы). «Народный фронт» пытался заявить о коррупционных схемах с участием местной власти — в ходе ВКС звучала фамилия экс-замглавы Нижневартовска Николая Лукаша, который курировал экологические проекты. Однако Литова по какой-то причине не заинтересовалась этой историей, а после вообще перестала выходить на связь с ОНФ.
Власти Нижневартовска подписали акты приемки работ в декабре 2023 года. При этом, в документации даже фигурирует история с зимним посевом травы на полигоне в условиях Крайнего Севера. Приемку коллегиально подписывала комиссия, в которой не было фамилии Лукаша, однако значился его подчиненный — глава управления экологии Олег Попенко, а также иные высокопоставленные чиновники мэрии. Об отставке Лукаша стало известно несколько дней спустя — перед новогодними праздниками.
Скандал со свалкой привлек внимание силовиков. Прокурор Нижневартовска Александр Еременко лично выезжал на полигон и инициировал проверку, которая и вылилась в скандальное уголовное дело. При этом, у общественников остались вопросы по поводу подписания актов выполненных работ. «Подрядчик не мог сделать это все без согласования с чиновниками. Они что, всемером с закрытыми глазами ездили и подписывали это?» — считает лидер нижневартовских «фронтовиков», депутат думы ХМАО Владимир Зиновьев.
Исполнительный директор «Экостроя» Константин Остапенко и директор компании Алексей Катусов находятся под стражей. Источник в силовых структурах округа отмечает, что в деле о мошенничестве могут появиться и другие фигуранты. Главного эколога Нижневартовска Попенко, которого подозревают в халатности, местные власти решили сохранить в должности до окончания следствия. Учредитель «Экостроя» Елена Остапенко не фигурирует в уголовном деле о мошенничестве. Остальные члены комиссии, принимавшие работы на полумиллиардном полигоне, также не получили статус подозреваемых. Пока нет информации о развитии скандальных рекультиваций и в других регионах страны. «Однако все зависит от дальнейшей возможной переквалификации дела и результатов допросов», — резюмирует инсайдер.
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