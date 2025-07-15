Трамп: я разочарован в Путине, но не прекращу иметь с ним дело

Президент США Дональд Трамп выразил недовольство действиями России по Украине, продолжит сотрудничество с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом американский лидер рассказал в интервью
«Я разочарован в нем (в Путине — прим. URA.RU), но я не перестал с ним иметь дело», — рассказал Трамп в интервью BBC. Он добавил, что США прилагают усилия для достижения завершения конфликта на Украине. По словам Трампа, он по меньшей мере четыре раза предполагал возможность скорого заключения соглашения с РФ.
Ранее бывший сотрудник ЦРУ Скотт Риттер заявил, что президент США разочарован тем, что Россия не стала выполнять его условия. Он рассчитывал на признание своего авторитета со стороны Путина, передает RT.
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