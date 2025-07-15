Трамп: я разочарован в Путине, но не прекращу иметь с ним дело

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Трамп отметил усилия США для завершения конфликта
Трамп отметил усилия США для завершения конфликта Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Президент США Дональд Трамп выразил недовольство действиями России по Украине, продолжит сотрудничество с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом американский лидер рассказал в интервью 

«Я разочарован в нем (в Путине — прим. URA.RU), но я не перестал с ним иметь дело», — рассказал Трамп в интервью BBC. Он добавил, что США прилагают усилия для достижения завершения конфликта на Украине. По словам Трампа, он по меньшей мере четыре раза предполагал возможность скорого заключения соглашения с РФ.

Ранее бывший сотрудник ЦРУ Скотт Риттер заявил, что президент США разочарован тем, что Россия не стала выполнять его условия. Он рассчитывал на признание своего авторитета со стороны Путина, передает RT.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент США Дональд Трамп выразил недовольство действиями России по Украине, продолжит сотрудничество с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом американский лидер рассказал в интервью  «Я разочарован в нем (в Путине — прим. URA.RU), но я не перестал с ним иметь дело», — рассказал Трамп в интервью BBC. Он добавил, что США прилагают усилия для достижения завершения конфликта на Украине. По словам Трампа, он по меньшей мере четыре раза предполагал возможность скорого заключения соглашения с РФ. Ранее бывший сотрудник ЦРУ Скотт Риттер заявил, что президент США разочарован тем, что Россия не стала выполнять его условия. Он рассчитывал на признание своего авторитета со стороны Путина, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...