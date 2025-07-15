Американец Дэниэл Мартиндейл, который два года содействовал ВС РФ из тыла украинской армии в ДНР, получил российский паспорт. Как сообщили журналисты, церемония вручения прошла в представительстве Донецкой Народной Республики в Москве, там также присутствовал глава республики Денис Пушилин и представители МВД РФ.
Американец отметил, что получение паспорта России стало для него символом нового этапа в жизни. По его словам, российская сторона дала ему возможность обрести новый дом, и теперь он намерен трудиться на благо России, создать здесь семью и воспитывать детей. О конкретных планах Мартиндейл пока не сообщил, отметив, что в первую очередь необходимо совместными усилиями завершить спецоперацию.
«10 лет назад, задолго до нынешних конфликтов, у меня в сердце появилось убеждение, что Россия это не только мой дом, но и моя семья. Я чрезмерно рад, что теперь это не только в сердце, но и по праву. <...> Считаю, что долг каждого — сделать как можно больше для победы. И после того, как мы сможем отпраздновать второй День Победы, тогда можно будет заниматься своими делами», — заявил Мартиндейл, его слова передает ТАСС.
С 2022 по 2024 год Дэниэл Мартиндейл, находясь на территориях, контролируемых Украиной, рисковал жизнью и передавал российским войскам сведения о местах дислокации ВСУ и другую важную информацию. Осенью 2024 года американца успешно эвакуировали из зоны конфликта.
Выступая на церемонии вручения, Денис Пушилин охарактеризовал историю Мартиндейла как исключительную и выразил благодарность от имени жителей Донбасса за его вклад в проведение СВО. По словам главы республики, путь Дэниэла Мартиндейла сопровождался многочисленными трудностями: установление контакта с российскими структурами, поддержание связи со спецслужбами, передача информации о позициях и перемещениях противника — все это сопровождалось угрозой для жизни.
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