Акции национализированного «Южуралзолота» выросли в цене на 20%

Акции национализированного холдинга «Южуралзолото группа компаний» (Челябинская область, ЮГК) выросли в цене на 20%. Как следует из данных Мосбиржи, стоимость пока волатильна.
«Обыкновенные акции ЮГК. Цена по состоянию на 13:33 по уральскому времени составила 0,5646 рубля за штуку», — следует из графика торгов. В настоящий момент рост составил 20,7%.
До приостановки торговли стоимость бумаги составляла 0,4676 рубля. Заключение сделок 4 июля шло активно. Рост за первые три дня месяца составил 28 раз. В первый день возобновления торгов интенсивность сделок снизилась. Если за полный день 3 июля их было заключено на 31,367 млрд рублей, то в понедельник, 15 июля, — только на 3,807 млрд рублей. Снижение составило 8,2 раза. При этом в сравнении с обычной ситуацией объем остается высоким. Так, за весь июнь сумма сделок составила 7,916 млрд рублей.
Акции зашли в так называемое ралли в связи с национализацией компании. По требованию Генпрокуратуры РФ, 11 июля холдинг перешел в руки государства. Бывший мажоритарий, вице-спикер заксобрания Константин Струков отстранен от управления «УК ЮГК», также ставшей государственной. Руководитель занимал пост президента компании.
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