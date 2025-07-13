Акции челябинского «Южуралзолота» поднялись в цене

После возобновления торгов на Мосбирже акции челябинского холдинга «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК) поднялись в цене. Согласно данным Мосбиржи, рост достиг 16,93%.
«Акция обыкновенная „Южуралзолото“. Стоимость — 0,5468 рубля», — следует из графика Мосбиржи. Торги бумагой открылись впервые за 10 дней.
Прирост URA.RU рассчитало на 12:15 по уральскому времени в сравнении со стоимостью, на которой торговля завершилась 4 июля. По требованию Банка России Мосбиржа тогда остановила заключение сделок. Представители регулятора это объяснили заботой о розничных инвесторах, которые могли бы потерять на резком обвале цены.
В пятницу, 11 июля, брокеры один за другим начали снимать запреты. При этом они ссылались на решение суда, снявшего арест с активов миноритариев. К вечеру последнего рабочего дня Мосбиржа также заявила о возобновлении продаж в понедельник, 14 июля.
Снятие ограничений инвесторы восприняли положительно. Если с 1 по 4 июля акция потеряла в цене 43,82% (с 0,6725 рубля до 0,4676 рубля по состоянию на полдень 4 июля), то возобновление торговли сменило тенденцию. «Быки» на бирже одолели «медведей», и стоимость резко прирастает.
Катаклизмы связаны с национализацией ЮГК. Решение о передаче бизнеса государству Советский райсуд Челябинска принял 11 июля. Поводом надзорное ведомство назвало лоббизм: президент и мажоритарный акционер Константин Струков, по мнению силовиков, использовал свой пост вице-спикера заксобрания в интересах ЮГК.
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