В екатеринбургском кафе, где отравились будущие прокуроры, нашли нарушения

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Ресторан «Версаль». Екатеринбург, ресторан версаль, улица вишневая 35
Банкет выпускников прошел 11 июля в заведении «Версаль» Фото:
новость из сюжета
Массовое отравление выпускников-юристов в Екатеринбурге

Санврачи выявили нарушения в работе пищеблока «Ричмонд Рест» после массового отравления выпускников Уральского государственного юридического университета в Екатеринбурге. Подробности рассказали в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

«На пищеблоке не соблюдается поточность технологических процессов и установленные условия хранения продукции, отсутствует маркировка на оборудовании, не проводится производственный контроль. Кроме того, не были предоставлены медкнижки и прививочные сертификаты сотрудников», — сообщили в ведомстве.

По данным специалистов РПН, острую кишечную инфекцию выявили у 21 гостя, у семи — подтвержден диагноз сальмонеллез. Также бактерию выявили у одного сотрудника. Деятельность «Ричмонд Рест» прекращена, помещение опечатано.

«Подготовлены материалы для направления в суд. Выдано предписание о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий, в том числе по проведению дезинфекции и обследованию персонала. Эпидемиологическое расследование продолжается», — подчеркнули в РПН.

Банкет будущих сотрудников прокуратуры и юристов прошел 11 июля. После этого, по неподтвержденным данным, 80 человек якобы почувствовали себя плохо. Гости пожаловались на рыбу, мясо и алкоголь, которые употребляли в заведении. СКР возбудил уголовное дело из-за нарушения правил СанПиН. Подробнее об инциденте, — в сюжете URA.RU.

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Санврачи выявили нарушения в работе пищеблока «Ричмонд Рест» после массового отравления выпускников Уральского государственного юридического университета в Екатеринбурге. Подробности рассказали в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области. «На пищеблоке не соблюдается поточность технологических процессов и установленные условия хранения продукции, отсутствует маркировка на оборудовании, не проводится производственный контроль. Кроме того, не были предоставлены медкнижки и прививочные сертификаты сотрудников», — сообщили в ведомстве. По данным специалистов РПН, острую кишечную инфекцию выявили у 21 гостя, у семи — подтвержден диагноз сальмонеллез. Также бактерию выявили у одного сотрудника. Деятельность «Ричмонд Рест» прекращена, помещение опечатано. «Подготовлены материалы для направления в суд. Выдано предписание о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий, в том числе по проведению дезинфекции и обследованию персонала. Эпидемиологическое расследование продолжается», — подчеркнули в РПН. Банкет будущих сотрудников прокуратуры и юристов прошел 11 июля. После этого, по неподтвержденным данным, 80 человек якобы почувствовали себя плохо. Гости пожаловались на рыбу, мясо и алкоголь, которые употребляли в заведении. СКР возбудил уголовное дело из-за нарушения правил СанПиН. Подробнее об инциденте, — в сюжете URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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