Появилось видео с места массовой драки пермяков в Кондратово

В соцсетях опубликовали видеозапись с места массовой драки в Кондратово. Оно было опубликовано в сообществе «Новости Кондратово» в соцсети «ВКонтакте. ЧП произошло ранним утром 12 июля. Тогда несколько пермяков напали на троих молодых людей и жестоко избили их.
Среди нескольких видеозаписей видны кадры того, как толпа пермяков нападает на молодых людей. Также опубликовано видео, где один из пострадавших лежит на асфальте весь в крови без сознания. Его приятель пытается привести его в сознание, но молодой человек не приходит в себя.
По предварительным данным, группа молодых людей напала на трех пермяков из-за того, что они громко выходили из такси. У одного из пострадавших сломаны ребра. Сейчас в случившемся разбираются полицейские. Также стало известно, что один из нападавших может являться сыном бывшего пермского чиновника.
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