14 июля 2025

Появилось видео с места массовой драки пермяков в Кондратово

Один из избитых в Кондратово пермяков после избиения потерял сознание
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пермяки напали на молодых людей в Кондратово
Пермяки напали на молодых людей в Кондратово Фото:
новость из сюжета
Сына пермского экс-чиновника подозревают в избиении человека

В соцсетях опубликовали видеозапись с места массовой драки в Кондратово. Оно было опубликовано в сообществе «Новости Кондратово» в соцсети «ВКонтакте. ЧП произошло ранним утром 12 июля. Тогда несколько пермяков напали на троих молодых людей и жестоко избили их.

Среди нескольких видеозаписей видны кадры того, как толпа пермяков нападает на молодых людей. Также опубликовано видео, где один из пострадавших лежит на асфальте весь в крови без сознания. Его приятель пытается привести его в сознание, но молодой человек не приходит в себя.

По предварительным данным, группа молодых людей напала на трех пермяков из-за того, что они громко выходили из такси. У одного из пострадавших сломаны ребра. Сейчас в случившемся разбираются полицейские. Также стало известно, что один из нападавших может являться сыном бывшего пермского чиновника.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В соцсетях опубликовали видеозапись с места массовой драки в Кондратово. Оно было опубликовано в сообществе «Новости Кондратово» в соцсети «ВКонтакте. ЧП произошло ранним утром 12 июля. Тогда несколько пермяков напали на троих молодых людей и жестоко избили их. Среди нескольких видеозаписей видны кадры того, как толпа пермяков нападает на молодых людей. Также опубликовано видео, где один из пострадавших лежит на асфальте весь в крови без сознания. Его приятель пытается привести его в сознание, но молодой человек не приходит в себя. По предварительным данным, группа молодых людей напала на трех пермяков из-за того, что они громко выходили из такси. У одного из пострадавших сломаны ребра. Сейчас в случившемся разбираются полицейские. Также стало известно, что один из нападавших может являться сыном бывшего пермского чиновника.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...