Власти ХМАО намерены увеличить финансирование развития транспорта

В Югре решено увеличить финансирование госпрограммы «Современная транспортная система» до рекордных 231,2 млрд рублей. Эти средства закладывают на период до 2027 года.
«Проект изменений в госпрограмму рассмотрен на выездном заседании кабмина округа в Сургуте под руководством губернатора Руслана Кухарука. Цель корректировок — увеличить эффективность реализации дорожных и транспортных проектов в 2025–2027 годах. Согласно проекту, объём финансирования может быть увеличен до 231,2 млрд рублей — такого уровня поддержки отрасли в Югре ещё не было», — пишет telegram-канал «Стройкомплекс Югры».
Дополнительно на 2025–2027 годы выделят еще 15,2 млрд рублей, сумму разделят на три транша. В рамках обновленной программы предусмотрено строительство и реконструкция автодорог в муниципалитетах, завершение возведения мостового перехода через реку Обь в районе Сургута, а также модернизация общественного транспорта. Кроме того, власти планируют развивать межрегиональные и международные авиаперевозки, включая новые рейсы в Абхазию, и уделить особое внимание обеспечению транспортной безопасности и ремонту объектов аэропортовой инфраструктуры.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО на реконструкцию дорог в городах и поселках в этом году выделена рекордная сумма из регионального бюджета — свыше 10 миллиардов рублей. Освоить средства подрядчики должны до начала учебного года.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!