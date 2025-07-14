14 июля 2025

Власти ХМАО намерены увеличить финансирование развития транспорта

В ХМАО на финансирование транспортной системы потратят 231 миллиард рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО на развитие транспортной системы выделяют дополнительные деньги
В ХМАО на развитие транспортной системы выделяют дополнительные деньги Фото:

В Югре решено увеличить финансирование госпрограммы «Современная транспортная система» до рекордных 231,2 млрд рублей. Эти средства закладывают на период до 2027 года.

«Проект изменений в госпрограмму рассмотрен на выездном заседании кабмина округа в Сургуте под руководством губернатора Руслана Кухарука. Цель корректировок — увеличить эффективность реализации дорожных и транспортных проектов в 2025–2027 годах. Согласно проекту, объём финансирования может быть увеличен до 231,2 млрд рублей — такого уровня поддержки отрасли в Югре ещё не было», — пишет telegram-канал «Стройкомплекс Югры». 

Дополнительно на 2025–2027 годы выделят еще 15,2 млрд рублей, сумму разделят на три транша.  В рамках обновленной программы предусмотрено строительство и реконструкция автодорог в муниципалитетах, завершение возведения мостового перехода через реку Обь в районе Сургута, а также модернизация общественного транспорта. Кроме того, власти планируют развивать межрегиональные и международные авиаперевозки, включая новые рейсы в Абхазию, и уделить особое внимание обеспечению транспортной безопасности и ремонту объектов аэропортовой инфраструктуры.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО на реконструкцию дорог в городах и поселках в этом году выделена рекордная сумма из регионального бюджета — свыше 10 миллиардов рублей. Освоить средства подрядчики должны до начала учебного года.

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В Югре решено увеличить финансирование госпрограммы «Современная транспортная система» до рекордных 231,2 млрд рублей. Эти средства закладывают на период до 2027 года. «Проект изменений в госпрограмму рассмотрен на выездном заседании кабмина округа в Сургуте под руководством губернатора Руслана Кухарука. Цель корректировок — увеличить эффективность реализации дорожных и транспортных проектов в 2025–2027 годах. Согласно проекту, объём финансирования может быть увеличен до 231,2 млрд рублей — такого уровня поддержки отрасли в Югре ещё не было», — пишет telegram-канал «Стройкомплекс Югры».  Дополнительно на 2025–2027 годы выделят еще 15,2 млрд рублей, сумму разделят на три транша.  В рамках обновленной программы предусмотрено строительство и реконструкция автодорог в муниципалитетах, завершение возведения мостового перехода через реку Обь в районе Сургута, а также модернизация общественного транспорта. Кроме того, власти планируют развивать межрегиональные и международные авиаперевозки, включая новые рейсы в Абхазию, и уделить особое внимание обеспечению транспортной безопасности и ремонту объектов аэропортовой инфраструктуры. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО на реконструкцию дорог в городах и поселках в этом году выделена рекордная сумма из регионального бюджета — свыше 10 миллиардов рублей. Освоить средства подрядчики должны до начала учебного года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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