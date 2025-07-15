Передача Украине зенитных ракетных комплексов Patriot не окажет существенного влияния на конфликт и приведет лишь к напрасным расходам и новым жертвам. Так на заявления президента Штатов Дональда Трампа отреагировал бывший офицер разведки США Скотт Риттер.
«Все сводится к тому, что это просто колоссальная трата денег. Это не поможет Украине», — заявил Скотт Риттер, его слова передает РИА Новости. По его словам, поставки Patriot могут лишь продлить боевые действия, что повлечет новые потери среди бойцов ВСУ. Однако на исход конфликта это не повлияет. Он также подчеркнул, что рассматривает решение о поставках как политический жест со стороны Трампа, который не смог добиться выгодных ему уступок от России.
Риттер отметил, что существует высокая вероятность уничтожения комплексов Patriot российской армией еще до их развертывания на территории Украины. По его мнению, ВС РФ сохраняют контроль над воздушным пространством, активно используют беспилотники и ракеты, а также обладают эффективными средствами разведки. Эти факторы делают возможным обнаружение и уничтожение западных систем ПВО до начала их работы на фронте.
Накануне президент США Дональд Трамп после встречи с генсеком НАТО Марком Рютте заявил о скорой передаче Украине 17 комплексов Patriot. Ракеты Patriot производит компания Lockheed Martin; стоимость одной ракеты PAC-3 MSE составляет около 4,1 млн долларов, а полный комплекс оценивается примерно в 1,1 млрд долларов. Также американские СМИ, в частности CNN, отмечали, что Штаты готовятся продать Североатлантическому альянсу ракеты и снаряды для дальнейшей передачи этого оружия Киеву.
Власти России неоднократно заявляли, что военные поставки Украине со стороны Запада затрудняют мирное урегулирование и делают страны НАТО участниками конфликта. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы с оружием для Украины становятся законной целью для российских военных.
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