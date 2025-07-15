ТМК ко Дню металлурга выпустила песню из культового фильма

Клип снимали сразу в нескольких регионах присутствия ТМК Фото: пресс-служба ТМК

В преддверии Дня металлурга, который в этом году отмечается 20 июля, Трубная Металлургическая Компания (ТМК) представила музыкальный видеоклип на песню «Когда весна придет, не знаю» — знаменитую композицию из фильма «Весна на Заречной улице». Исполнение этой песни стало совместным творческим проектом работников ТМК и участников всероссийского движения «Музыкавместе».

«Видеоролик был снят не только на профессиональных студиях, но и непосредственно на производственных площадках ТМК — Волжском трубном, Первоуральском новотрубном, Северском трубном, Синарском трубном и Таганрогском металлургическом заводах, а также в компаниях ТМК Стальные технологии и ТМК Трубопроводные решения. К проекту присоединились вокалисты и музыканты из регионов присутствия компании: Волгоградской, Ростовской, Свердловской и Челябинской областей», — рассказали URA.RU в пресс-службе компании.

По словам директора по связям с общественностью и стратегическим коммуникациям ТМК Федора Климкина, создание клипа стало возможным благодаря сотрудничеству с проектом «Музыкавместе», который возглавляет композитор и певец Тимур Ведерников. «Лирическая композиция пронизана гордостью за свою малую родину, свою профессию и по праву может считаться неофициальным гимном Дня металлурга», — отметил он. Видеоролик доступен для всех желающих и уже получил положительные отклики как внутри коллектива, так и среди поклонников отечественной классики.

Акция подчеркивает значимость профессии металлурга и демонстрирует творческий потенциал работников отрасли. В ТМК отмечают, что такие инициативы способствуют укреплению корпоративного духа и создают атмосферу единства в преддверии профессионального праздника.

Это уже вторая совместная работа ТМК и проекта «Музыкавместе». Ранее к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне компания участвовала в записи клипа на песню «День Победы», что также нашло отклик среди сотрудников и широкой общественности.