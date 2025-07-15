Свердловского экс-министра Смирнова выпустили из СИЗО

Ленинский райсуд Екатеринбурга смягчил меру пресечения экс-главе свердловского министерства энергетики и ЖКХ Николаю Смирнову, обвиненному в получении крупной взятки. Его выпустили из СИЗО, назначив запрет определенных действий, рассказали в объединенной пресс-службе судов.
«Обвиняемому Смирнову изменена мера пресечения с заключения под стражу на запрет определенных действий. Его освободили в зале суда», — пояснили в инстанции. Следователь ходатайствовал о продлении меры пресечения за решеткой.
Смирнова, который возглавлял минЖКХ с 2011 года, задержали 23 января — спустя десять дней после отставки. Его обвинили в получении взятки в особо крупном размере.
Считается, что в основу уголовного дела против Смирнова могли лечь показания задержанного в декабре 2024-го мэра Дегтярска Вадима Пильникова (уже покинул должность) и зама Смирнова Андрея Кислицына, которого арестовали в апреле 2024-го. По распространенной версии, Смирнов решил сотрудничать со следствием. При этом в конце марта ему продлили содержание под стражей до 17 мая. Затем он пытался отправиться на спецоперацию, но суд оставил его в СИЗО. Подробнее о резонансном деле, — в сюжете агентства.
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