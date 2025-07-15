«Самых жестоких было шестеро»: пермяк, избитый в Кондратово, рассказал подробности нападения

Пермяк Алексей Устинов, который пострадал в массовой драке в Кондратово пытался отогнать нападавших. По его словам, прохожие не стали вмешиваться в конфликт. Лишь один мужчина пытался разнять дерущихся. Молодой человек находится сейчас в больнице, он рассказал URA.RU подробности произошедшего ранним утром 12 июля.
«Когда все произошло я был дома и спал. Мой брат и друзья приехали на такси. К ним подошли те, кто потом напали и сделали замечание, что те якобы громко говорят. Брат стал отходить назад, к дому, спустя какое-то время на них напали толпой. В этот момент меня разбудила мама. Когда выбежал из дома, то уже видел, как друг пытается отогнать толпу от уже избитого с помощью газового баллончика, но ничего не помогает. Я тоже пытался отогнать нападавших, не получилось. Ни одна машина, проезжающая мимо не остановилась, чтобы помочь. Вмешался только один прохожий, но он ничем нам не помог в итоге», — вспоминает Алексей события того утра.
Молодой человек предположил, что люди, устроившие избиение, могли находиться в состоянии опьянения. «Самых жестоких было шестеро, остальные как шакалы помогали. Я уже лежал, одного из них свои же оттащили, он никак не мог перестать бить меня», — продолжает пострадавший. Сейчас Алексей находится в больнице, у него перелом пяти ребер и обширные гематомы на голове. Еще один пострадавший находится в отделении нейрохирургии, двое других лечатся дома. У всех травмы головы, ушибы и переломы ребер. По данным СМИ, в избиении пермяков принимал участие сын пермского чиновника Алексея Залазаева Егор. В причинах и деталях случившегося сейчас разбираются полицейские.
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