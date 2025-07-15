В МИД РФ высказали свое мнение по поводу последних решений Трампа

Ультиматум о 50 днях, который глава Белого дома Дональд Трамп предъявил России, выглядит неуместно, поскольку со стороны Запада никакого призыва к украинской стороне о возобновлении переговоров сделано не было. Об этом рассказал замглавы МИД РФ Александр Грушко.
«Прежде всего, это очень странно (речь про 50-дневный ультиматум Трампа — прим. URA.RU). Любая договоренность предполагает ведение переговоров. На сегодняшний день одна сторона физически отсутствует — это украинская сторона», — сказал Грушко. Он отметил, что вчера не прозвучало никаких обращений к Киеву с просьбой оперативно отреагировать на готовность России возобновить переговорный процесс. Из этого, по словам замглавы МИД РФ следует, что Запад на самом деле не заинтересован в содействии успешному завершению переговоров.
Подобного мнения Грушко придерживается и с НАТО. Он считает, что североатлантический альянс стремится затянуть военный конфликт на территории Украины настолько, насколько это возможно. Его цель в данном случае — ослабить Россию.
«Вчера они много говорили о том, что якобы Россия не стремится к миру, что уровень делегации не тот, говорили о каких-то временных пределах для выхода на сделку. Но никто не сказал, что сделка предполагает ведение переговоров, а их нет, потому что сама Украина отказывается от их ведения. Это еще одно свидетельство того, что на самом деле страны НАТО заинтересованы в максимальном затягивании конфликта с тем, чтобы истощить Россию», — сообщил Грушко.
Ранее Трамп выдвинул России ультиматум, предоставив 50-дневный срок для достижения мирного соглашения с Украиной. В случае отказа выполнить эти условия, Вашингтон пригрозил введением 100%-ных пошлин на импорт российских товаров. Также американский лидер анонсировал возможность введения вторичных санкций в отношении государств, продолжающих приобретать российскую нефть, газ и другие энергетические ресурсы.
Решение о поставке вооружений Киеву президент США принял не из-за возросшей симпатии к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Глава Белого дома поступил так, потому что чувствует себя оскорбленными и не хочет казаться слабым в глазах мировой общественности.
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