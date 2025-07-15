Авиарейсов между ЯНАО и ХМАО станет больше

Авиакомпания «Руслайн» увеличит частоту рейсов между Салехардом и Ханты-Мансийском до двух раз в неделю. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа.
"С 9 августа авиакомпания "Руслайн" начнет выполнять рейсы два раза в неделю — по средам и субботам", — отметили в официальном telegram-канале департамента. Время в полете составит один час и пять минут.
Прямое авиасообщение между Ямалом и Югрой было запущено в марте текущего года. Благодаря этому жители Ямала получили возможность добираться в Ханты-Мансийск без пересадок в крупных аэропортах, что существенно сократило время в пути.
Ранее URA.RU сообщало, что ямальская авиакомпания запустила продажу билетов на 31 декабря. Билеты доступны на перелеты из Салехарда, Надыма (ЯНАО), Нового Уренгоя (ЯНАО) и Ноябрьска (ЯНАО) и обратно.
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