Сотрудники ТМК в Челябинске спели песню из фильма «Весна на Заречной улице». Видео

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Евгений Губанов сообщил об участии сотрудников завода в культурной акции
Евгений Губанов сообщил об участии сотрудников завода в культурной акции Фото:

Сотрудники Челябинского трубопрокатного завода, входящего в Трубную Металлургическую Компанию, спели песню «Когда весна придет, не знаю» из кинофильма «Весна на Заречной улице». В рамках всероссийского песенного проекта они приняли участие в создании уникального видеоролика, в котором исполняют композицию, известную всем работникам отрасли. Видеоклип презентован компанией в преддверии Дня металлурга, — сообщил управляющий директор ЧТПЗ Евгений Губанов.

«В съемках клипа приняли участие сотрудники ТМК из городов присутствия компании. Часть кадров видеоролика сняты непосредственно на производстве в цехах предприятий. Работники ЧТПЗ обладают многими талантами, в том числе им представилась возможность продемонстрировать свои вокальные способности, выразив гордость за свою профессию», — рассказал Губанов.

Съемки клипа прошли в Волгоградской, Ростовской, Свердловской и Челябинской областях, то есть во всех регионах, где находятся заводы. Проект реализован дирекцией по внешним коммуникациям и корпоративным медиа ТМК в сотрудничестве со всероссийским проектом #МУЗЫКАВМЕСТЕ композитора и певца Тимура Ведерникова.

Это не первый подобный опыт сотрудников ЧТПЗ. Ранее они приняли участие в съемках ролика на песню «День Победы», посвященных 80-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне.

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Сотрудники Челябинского трубопрокатного завода, входящего в Трубную Металлургическую Компанию, спели песню «Когда весна придет, не знаю» из кинофильма «Весна на Заречной улице». В рамках всероссийского песенного проекта они приняли участие в создании уникального видеоролика, в котором исполняют композицию, известную всем работникам отрасли. Видеоклип презентован компанией в преддверии Дня металлурга, — сообщил управляющий директор ЧТПЗ Евгений Губанов. «В съемках клипа приняли участие сотрудники ТМК из городов присутствия компании. Часть кадров видеоролика сняты непосредственно на производстве в цехах предприятий. Работники ЧТПЗ обладают многими талантами, в том числе им представилась возможность продемонстрировать свои вокальные способности, выразив гордость за свою профессию», — рассказал Губанов. Съемки клипа прошли в Волгоградской, Ростовской, Свердловской и Челябинской областях, то есть во всех регионах, где находятся заводы. Проект реализован дирекцией по внешним коммуникациям и корпоративным медиа ТМК в сотрудничестве со всероссийским проектом #МУЗЫКАВМЕСТЕ композитора и певца Тимура Ведерникова. Это не первый подобный опыт сотрудников ЧТПЗ. Ранее они приняли участие в съемках ролика на песню «День Победы», посвященных 80-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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