Сотрудники Челябинского трубопрокатного завода, входящего в Трубную Металлургическую Компанию, спели песню «Когда весна придет, не знаю» из кинофильма «Весна на Заречной улице». В рамках всероссийского песенного проекта они приняли участие в создании уникального видеоролика, в котором исполняют композицию, известную всем работникам отрасли. Видеоклип презентован компанией в преддверии Дня металлурга, — сообщил управляющий директор ЧТПЗ Евгений Губанов.
«В съемках клипа приняли участие сотрудники ТМК из городов присутствия компании. Часть кадров видеоролика сняты непосредственно на производстве в цехах предприятий. Работники ЧТПЗ обладают многими талантами, в том числе им представилась возможность продемонстрировать свои вокальные способности, выразив гордость за свою профессию», — рассказал Губанов.
Съемки клипа прошли в Волгоградской, Ростовской, Свердловской и Челябинской областях, то есть во всех регионах, где находятся заводы. Проект реализован дирекцией по внешним коммуникациям и корпоративным медиа ТМК в сотрудничестве со всероссийским проектом #МУЗЫКАВМЕСТЕ композитора и певца Тимура Ведерникова.
Это не первый подобный опыт сотрудников ЧТПЗ. Ранее они приняли участие в съемках ролика на песню «День Победы», посвященных 80-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне.
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