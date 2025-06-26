Власти Перми рассказали, когда запустят автобусы-гармошки на популярном маршруте

Автобусы-гармошки выйдут на маршрут №1 в Перми вовремя. Их запустят с 15 июля. Об этом URA.RU сообщили в департаменте транспорта Перми. Ранее предполагалась, что поставка автобусов задержится на два месяца.
«ООО „Ярославская транспортная компания — 2“ уведомила департамент транспорта Перми, что автобусы особо большого класса для работы на маршруте №1 будут поставлены в срок. „Гармошки“ выйдут на линию с 15 июля», — сообщили URA.RU в дептрансе Перми.
Автобусы-гармошки запустят еще на двух маршрутах, которые обслуживает ООО «Ярославская транспортная компания — 2», — №14 и №15. Компания также выходит на маршрут №67 с автобусами большого класса.
Ранее URA.RU рассказывало, что поставка автобусов особо большого класса в Пермь задерживается. У завода-производителя ГАЗ, который произвел новые автобусы, возникли трудности с их сертификацией. Из-за отложенной поставки нового транспорта власти Перми искали временных перевозчиков на маршруты №1 и №15, сейчас первая закупка отменена.
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