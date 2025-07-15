Тюменский зоопарк отказался принимать льва, изъятого у сургутского блогера

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В ХМАО решается судьба львенка Харриса, изъятого у блогера из Сургута
В ХМАО решается судьба львенка Харриса, изъятого у блогера из Сургута Фото:

Тюменский зоопарк, находящийся на базе отдыха «Сосновый бор», отказался принимать изъятого у сургутского блогера льва Харриса. Об этом в разговоре с URA.RU сообщил сам владелец животного Амирхан Магомедов.

«В Тюменском зоопарке считают, что громкий шум поднялся по этому льву. Поэтому они не хотят, чтобы у них постоянно проверки какие-то были. Но так дела не делаются. Пишу туда, звоню — никто мне не отвечает. Хотя поначалу от них по 50 звонков в день было, — заявил Магомедов.

В самом зоопарке отказались от комментариев в разговоре с журналистом URA.RU. По информации источника агентства, дальнейшую судьбу льва будет определять Росприроднадзор. «Харрис пока на двухнедельном карантине на базе отдыха „Парус“ в Нефтеюганском районе. Если для него не найдут за это время другой зоопарк, то льва переместят в более просторный вольер», — сообщил собеседник агентства.

Ранее URA.RU сообщало, что Росприроднадзор из-за жалоб соседей изъял льва у блогера из Сургута Амирхана Магомедова, чтобы забрать его в зоопарк. Животное поместили в центр «Парус» в Нефтеюганском районе на карантин, после чего Харриса должны были перевести в Тюменский зоопарк в Сосновом бору.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Тюменский зоопарк, находящийся на базе отдыха «Сосновый бор», отказался принимать изъятого у сургутского блогера льва Харриса. Об этом в разговоре с URA.RU сообщил сам владелец животного Амирхан Магомедов. «В Тюменском зоопарке считают, что громкий шум поднялся по этому льву. Поэтому они не хотят, чтобы у них постоянно проверки какие-то были. Но так дела не делаются. Пишу туда, звоню — никто мне не отвечает. Хотя поначалу от них по 50 звонков в день было, — заявил Магомедов. В самом зоопарке отказались от комментариев в разговоре с журналистом URA.RU. По информации источника агентства, дальнейшую судьбу льва будет определять Росприроднадзор. «Харрис пока на двухнедельном карантине на базе отдыха „Парус“ в Нефтеюганском районе. Если для него не найдут за это время другой зоопарк, то льва переместят в более просторный вольер», — сообщил собеседник агентства. Ранее URA.RU сообщало, что Росприроднадзор из-за жалоб соседей изъял льва у блогера из Сургута Амирхана Магомедова, чтобы забрать его в зоопарк. Животное поместили в центр «Парус» в Нефтеюганском районе на карантин, после чего Харриса должны были перевести в Тюменский зоопарк в Сосновом бору.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...