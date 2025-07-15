Тюменский зоопарк отказался принимать льва, изъятого у сургутского блогера

Тюменский зоопарк, находящийся на базе отдыха «Сосновый бор», отказался принимать изъятого у сургутского блогера льва Харриса. Об этом в разговоре с URA.RU сообщил сам владелец животного Амирхан Магомедов.
«В Тюменском зоопарке считают, что громкий шум поднялся по этому льву. Поэтому они не хотят, чтобы у них постоянно проверки какие-то были. Но так дела не делаются. Пишу туда, звоню — никто мне не отвечает. Хотя поначалу от них по 50 звонков в день было, — заявил Магомедов.
В самом зоопарке отказались от комментариев в разговоре с журналистом URA.RU. По информации источника агентства, дальнейшую судьбу льва будет определять Росприроднадзор. «Харрис пока на двухнедельном карантине на базе отдыха „Парус“ в Нефтеюганском районе. Если для него не найдут за это время другой зоопарк, то льва переместят в более просторный вольер», — сообщил собеседник агентства.
Ранее URA.RU сообщало, что Росприроднадзор из-за жалоб соседей изъял льва у блогера из Сургута Амирхана Магомедова, чтобы забрать его в зоопарк. Животное поместили в центр «Парус» в Нефтеюганском районе на карантин, после чего Харриса должны были перевести в Тюменский зоопарк в Сосновом бору.
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