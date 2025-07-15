Заявление президента США Дональда Трампа о скорой поставке Украине 17 зенитных ракетных комплексов Patriot является фикцией. Об этом сообщили американские СМИ со ссылкой на неназванного высокопоставленного офицера ВСУ.
«Заявление Трампа <...> это фикция», — приводит Times слова украинского офицера. Он пояснил, что в мире не так много комплексов Patriot, и в настоящее время нет четкого понимания, какая страна могла бы передать Украине такое количество систем ПВО.
После встречи с генсеком НАТО Марком Рютте в Белом доме Трамп заявил, что одна из стран, не нуждающаяся сейчас в системах Patriot, готова передать их Украине. Однако глава Белого дома не уточнил, идет ли речь о полном комплексе или отдельных элементах системы. Впоследствии Минобороны США не смогло разъяснить, что именно Трампа имел в виду, заявляя о 17 комплексах Patriot для Украины.
Власти России неоднократно подчеркивали, что поставки западного вооружения Киеву затрудняют урегулирование конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО в противостояние. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы с оружием для Украины рассматриваются как законная цель для российских военных. В Кремле отмечали, что усиление военной поддержки со стороны Запада негативно сказывается на перспективах переговоров.
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