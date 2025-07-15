На границе России и Грузии застряли 80 уголовников с Украины

Грузия отказалась впустить около 80 депортированных Россией граждан Украины, совершивших тяжелые преступления. Об этом рассказал представитель пограничной полиции Лука Пааташвили.
«Большинство из этих примерно 80 человек, находящихся на КПП на грузино-российской границе, ранее были осуждены за тяжелые преступления», — передает слова Пааташвили телекомпания «Имеди». Он отметил, что у них нет необходимых документов, а пропуск такого контингента представляет собой большой риск.
На границе они находятся в нормальных условиях, но волонтеры сообщают о антисанитарных условиях. Украина и Молдавия ведут переговоры о транзите этих лиц на Украину, однако процесс остановлен из-за отказа Молдавии. Грузия готова помочь отправить их на родину, как только достигнут соглашение.
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