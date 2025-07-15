Солисту «Руки вверх» Жукову отказали в запрете на блокировку фильма о группе

Арбитражный суд Москвы отказал в удовлетворении иска певца Сергея Жукова, который требовал запретить компаниям ООО «Издательство "Джем"» и ООО «Компания Топ7» инициировать блокировку фильма «Руки вверх!» на различных интернет-платформах. Информацию об этом передают журналисты, находящиеся в зале суда.
"В удовлетворении исковых требований отказать", — сказано в резолютивной части решения суда. Об этом пишут РИА Новости. Причины данного решения будут ясны после обнародования полного текста судебного постановления.
По словам представителей истца и «Первого музыкального издательства», привлеченного к процессу в качестве третьей стороны, после завершения съемок фильма ответчики начали обращаться в Роскомнадзор и подавать иски с требованием заблокировать сначала тизеры, а затем и сам фильм на различных интернет-платформах. В обоснование своих требований они ссылались на наличие у них смежных прав на фонограммы использованных в картине песен, приобретенных еще в 1990-х годах. Однако, как подчеркнули юристы, в фильме использованы исключительно новые фонограммы, специально записанные Жуковым в 2023 году для данного проекта.
Ранее стало известно, что Верховный суд не пересмотрел спор Сергея Жукова и одного из продюсеров Алексея Потехина о правах на песни группы "Руки Вверх". Иск был подан еще в 2023 году. В качестве ответчиков в деле выступили продюсер Андрей Маликов и компания «Издательство "Джем"», которой тот уступил исключительные права на песни. Суд пришел к выводу, что договоры между музыкантами и продюсерами были заключены, выполнялись обеими сторонами и ранее не оспаривались.
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