С легендарного бюро «Туполев» взыщут свыше 6 млрд рублей

Арбитражный суд Республики Татарстан частично удовлетворил требования компании «Татнефть» к конструкторскому бюро «Туполев» на общую сумму, превышающую 6 миллиардов рублей. Об этом сообщают журналисты, находящиеся на заседании.
«Иск удовлетворить частично. Взыскать с акционерного общества „Туполев“ (г. Москва) в пользу публичного акционерно общества „Татнефть“ имени В. Д. Шашина (г. Альметьевск) 5,6 млрд рублей неосновательного обогащения, 556 млн рублей неустойки, 8 млн рублей госпошлины», — сообщил судья. Его слова приводит ТАСС.
В конце октября 2024 года компания «Татнефть» инициировала судебное разбирательство на сумму 5,6 млрд рублей. В числе ответчиков по делу указаны Казанский авиационный завод имени С.П. Горбунова — филиал ПАО «Туполев» (Казань) и АО «Туполев» (Москва). В материалах дела говорится, что предметом иска является взыскание неосновательного обогащения, а также признание одного из пунктов заключенного договора недействительным. Впоследствии «Татнефть» подала ходатайство об увеличении суммы исковых требований еще на 1,6 млрд рублей за счет начисленных процентов.
Конструкторское бюро «Туполев» специализируется на разработке, производстве и техническом обслуживании ракетоносцев, а также самолетов специального назначения. Она выступает ведущей организацией в дивизионе стратегической и специальной авиации, входящем в состав Объединенной авиастроительной корпорации.
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