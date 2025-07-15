В Екатеринбурге задержали сына главы азербайджанской диаспоры Шыхлински

Вечером 15 июля в Екатеринбурге задержали сына главы азербайджанской диаспоры Мутвалы Шыхлински. Информацию об этом URA.RU подтвердил источник в силовой среде.
«Мутвалы, по предварительным данным, был задержан два часа назад. Планируется, что его сейчас поместят в ИВС. Потом — мера пресечения», — сообщил собеседник агенства.
Согласно данным источника, Шыхлински-младший, предварительно, в районе 20:30 уже был доставлен в СК. Ранее, в начале июля, был задержан его отец — Шахин Шыхлински. Его отпустили спустя несколько часов после допроса. Сына могли задержать из-за того, что во время задержания он сбил одного из силовиков.
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