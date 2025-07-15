В Екатеринбурге задержали сына главы азербайджанской диаспоры Шыхлински

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В начале июля был задержан Шахин Шыхлински
В начале июля был задержан Шахин Шыхлински Фото:

Вечером 15 июля в Екатеринбурге задержали сына главы азербайджанской диаспоры Мутвалы Шыхлински. Информацию об этом URA.RU подтвердил источник в силовой среде.

«Мутвалы, по предварительным данным, был задержан два часа назад. Планируется, что его сейчас поместят в ИВС. Потом — мера пресечения», — сообщил собеседник агенства.

Согласно данным источника, Шыхлински-младший, предварительно, в районе 20:30 уже был доставлен в СК. Ранее, в начале июля, был задержан его отец — Шахин Шыхлински. Его отпустили спустя несколько часов после допроса. Сына могли задержать из-за того, что во время задержания он сбил одного из силовиков.

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Вечером 15 июля в Екатеринбурге задержали сына главы азербайджанской диаспоры Мутвалы Шыхлински. Информацию об этом URA.RU подтвердил источник в силовой среде. «Мутвалы, по предварительным данным, был задержан два часа назад. Планируется, что его сейчас поместят в ИВС. Потом — мера пресечения», — сообщил собеседник агенства. Согласно данным источника, Шыхлински-младший, предварительно, в районе 20:30 уже был доставлен в СК. Ранее, в начале июля, был задержан его отец — Шахин Шыхлински. Его отпустили спустя несколько часов после допроса. Сына могли задержать из-за того, что во время задержания он сбил одного из силовиков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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