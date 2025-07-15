В ЦБ заявили о снижении роста цен в России

В течение мая и июня в России фиксировалось последовательное ослабление устойчивого инфляционного давления. Об этом следует из выпуска бюллетеня, опубликованном ЦБ РФ.
"Значительная часть снижения темпов роста цен объясняется охлаждением совокупного спроса под воздействием жесткой ДКП (денежно-кредитной политики — прим. URA.RU), которое транслируется в цены", — следует из бюллетеня "О чем говорят тренды". Он опубликован на сайте ЦБ.
Аналитики отмечают, что инфляционное давление постепенно ослабевает и практически соответствует целевому уровню в 4% в годовом выражении. Помимо этого, макроэкономические данные за апрель–май свидетельствуют о восстановлении темпов роста ВВП России во втором квартале текущего года.
Кроме того, с середины мая российский рубль сохраняет достигнутые позиции благодаря стабилизации показателей экспорта и импорта. Вместе с тем, как подчеркнули в ЦБ, существенную роль в поддержании устойчивости курса продолжает играть жесткая денежно-кредитная политика регулятора. В дальнейшем динамика ключевой ставки будет зависеть от темпов снижения инфляции и инфляционных ожиданий, а также от соотношения рисков, связанных с выполнением целевого ориентира по инфляции к 2026 году.
Ранее представители банковского сектора отмечали, что российская экономика сумела адаптироваться к длительному периоду высоких процентных ставок, введенных Центробанком для борьбы с инфляцией. Несмотря на жесткую денежно-кредитную политику и ключевую ставку на уровне 21%, в стране не произошло массовых банкротств крупных компаний, а бизнес сохранил устойчивость и способность функционировать в новых условиях.
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