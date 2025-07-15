В Воронеже увеличилось число пострадавших от удара ВСУ

Гусев: число пострадавших от удара ВСУ в Воронеже увеличилось до 27 человек
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Двое пострадавших от атаки украинских дронов находятся в тяжелом состоянии
Двое пострадавших от атаки украинских дронов находятся в тяжелом состоянии Фото:
новость из сюжета
ВСУ ударили дронами по жилым домам в Воронежской области

Число пострадавших в результате ударов украинских БПЛА в Воронеже увеличилось до 27 человек. Из них 14-ти потребовалась госпитализация. Об этом рассказал губернатор Воронежской области Александр Гусев.

«В течение дня за медицинской помощью обратилось 27 человек, пострадавших в результате сегодняшней террористической атаки. Из них 14 гражданам потребовалась госпитализация», — написал Гусев в своем telegram-канале.

Глава региона также отметил, что среди 14-ти человек четыре были несовершеннолетние. Двое раненых на данный момент находятся в тяжелом состоянии. Остальным жителям города помощь была оказана амбулаторно.

Кроме того, Гусев сообщил, что в результате повреждений, полученных рядом многоквартирных и частных домов Воронежа, на сегодняшний день необходимость размещения в пунктах временного пребывания (ПВР) возникла лишь у трех семей. Для них подготовлены номера в санатории, расположенном в центре города. Остальные жители предпочли не пользоваться услугами ПВР и приняли решение временно проживать у родственников до завершения восстановительных работ.

Ранее стало известно, что СК России после атак ВСУ на Воронежскую и Белгородскую области возбудил уголовные дела о терактах. В ведомстве отметили, что из-за ударов по Воронежу повреждено не менее 20 многоквартирных домов, здание детского сада, также повреждения получили объекты инфраструктуры Репьевского и Новоусманского районов.

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Число пострадавших в результате ударов украинских БПЛА в Воронеже увеличилось до 27 человек. Из них 14-ти потребовалась госпитализация. Об этом рассказал губернатор Воронежской области Александр Гусев. «В течение дня за медицинской помощью обратилось 27 человек, пострадавших в результате сегодняшней террористической атаки. Из них 14 гражданам потребовалась госпитализация», — написал Гусев в своем telegram-канале. Глава региона также отметил, что среди 14-ти человек четыре были несовершеннолетние. Двое раненых на данный момент находятся в тяжелом состоянии. Остальным жителям города помощь была оказана амбулаторно. Кроме того, Гусев сообщил, что в результате повреждений, полученных рядом многоквартирных и частных домов Воронежа, на сегодняшний день необходимость размещения в пунктах временного пребывания (ПВР) возникла лишь у трех семей. Для них подготовлены номера в санатории, расположенном в центре города. Остальные жители предпочли не пользоваться услугами ПВР и приняли решение временно проживать у родственников до завершения восстановительных работ. Ранее стало известно, что СК России после атак ВСУ на Воронежскую и Белгородскую области возбудил уголовные дела о терактах. В ведомстве отметили, что из-за ударов по Воронежу повреждено не менее 20 многоквартирных домов, здание детского сада, также повреждения получили объекты инфраструктуры Репьевского и Новоусманского районов.
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