В Воронеже увеличилось число пострадавших от удара ВСУ

Число пострадавших в результате ударов украинских БПЛА в Воронеже увеличилось до 27 человек. Из них 14-ти потребовалась госпитализация. Об этом рассказал губернатор Воронежской области Александр Гусев.
«В течение дня за медицинской помощью обратилось 27 человек, пострадавших в результате сегодняшней террористической атаки. Из них 14 гражданам потребовалась госпитализация», — написал Гусев в своем telegram-канале.
Глава региона также отметил, что среди 14-ти человек четыре были несовершеннолетние. Двое раненых на данный момент находятся в тяжелом состоянии. Остальным жителям города помощь была оказана амбулаторно.
Кроме того, Гусев сообщил, что в результате повреждений, полученных рядом многоквартирных и частных домов Воронежа, на сегодняшний день необходимость размещения в пунктах временного пребывания (ПВР) возникла лишь у трех семей. Для них подготовлены номера в санатории, расположенном в центре города. Остальные жители предпочли не пользоваться услугами ПВР и приняли решение временно проживать у родственников до завершения восстановительных работ.
Ранее стало известно, что СК России после атак ВСУ на Воронежскую и Белгородскую области возбудил уголовные дела о терактах. В ведомстве отметили, что из-за ударов по Воронежу повреждено не менее 20 многоквартирных домов, здание детского сада, также повреждения получили объекты инфраструктуры Репьевского и Новоусманского районов.
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