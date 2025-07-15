СК возбудил дела о теракте после атаки ВСУ по Белгороду и Воронежу

Уголовные дела о теракте возбудили после атаки украинских военных на гражданские объекты в Воронежской и Белгородской областях. Об этом заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
«Главным следственным управлением СК России возбуждены уголовные дела о террористических актах в связи с атаками вооруженных формирований на гражданские объекты в Воронежской и Белгородской областях», — передает официальный telegram-канал СК. Проводится идентификация военнослужащих ГУР Министерства обороны Украины, ВСУ, а также представителей других украинских военных формирований, причастных к исполнению преступных приказов, связанных с терактом. Кроме того, устанавливаются командиры, отдававшие соответствующие распоряжения.
В результате атак дронов ВСУ повреждено не менее 20 многоквартирных домов, здание детского сада, а также объекты инфраструктуры Репьевского и Новоусманского районов. 19 человек обратились за медпомощью, в том числе четверо детей. Ранее в Белгородской области с помощью БПЛА были атакованы гражданские объекты — в результате повреждено здание Октябрьского районного суда Белгорода. Кроме того пострадал водитель автомобиля, который в момент атаки находился рядом со зданием суда.
ВСУ активно пытаются атаковать и другие регионы России. Не так давно российские средства ПВО уничтожили 11 беспилотников, запущенных с территории Украины, над пятью регионами России. Минобороны РФ уточнило, что над Орловской областью сбили шесть дронов, над Брянской — два, над Курской область, Республикой Крым и акваторией Черного моря — по одному.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.