Мутвалы Шыхлински могут вменять статью 318 УК РФ
новость из сюжетаМассовое задержание азербайджанцев в Екатеринбурге
Вечером 15 июля в Екатеринбурге задержали сына лидера азербайджанской диаспоры на Урале Мутвалы Шыхлински. По неподтвержденной информации, ему могут вменять статью о нападение на представителя власти. 1 июля, когда задерживали его отца Шахина, Мутвалы на «Гелендвагене» сбил оперативника. Что известно о Шыхлински-младшем и его деле — в материале URA.RU.
- Все началось с массового задержания азербайджанцев в Екатеринбурге в конце июня. Сначала были задержания владельцев кафе «Каспий» — семьи Сафаровых (по делу об убийствах азербайджанцев десятилетней давности), а 1 июля был задержан Шахин Шыхлински — у скандального ТЦ «Баку Плаза», который связывают с ним.
- После допроса Шыхлински-старший был отпущен, обвинение ему не предъявляли.
- В момент задержания главы диаспоры за рулем Mercedes-Benz (Гелендваген) был его сын. Мутвалы сдал назад и сбил оперативника. Вопросов к нему тогда не возникло.
- По предварительной информации, Мутвалы Шыхлински могут вменять статью 318 УК РФ — нападение на представителя власти. Вечером 15 июля его доставили на допрос в главное следственное управления областного СКР. Статус Мутвалы пока непонятен. По данным другого собеседника, его могут обвинить по нескольким статьям УК РФ.
- Мутвалы — практикующий адвокат. Он закончил УрГЮУ им. Яковлева в Екатеринбурге, учился в институте государственного и международного права. Судя по странице "ВКонтакте", у него есть награда от президента Азербайджана Ильхама Алиева за укрепление дружбы народов России и Азербайджана.
- О деле Шыхлински-младшего высказался глава «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин. «Только что мне сообщили, что в Екатеринбурге задержали сына главы азербайджанской диаспоры Шахина Шахлинский Мутлавы Шахлински, который сбил сотрудника спецслужб при задержании на Гелендвагене. Все говорили, что не будет никаких последствий. Вот, пожалуйста, задержали», - подчеркнул Бородин в своем telegram-канале.
- Шахин Шыхлински не ответил на звонок корреспондента URA.RU. Сам Мутвалы также не взял трубку. На звонок также не ответила сестра Шыхлински-младшего.
- В последний раз отца и сына видели на одном из мероприятий в Сысерти, когда проходил Сабантуй. Оба заявили корреспонденту URA.RU, что чувствуют себя прекрасно.
- Возле ТЦ «Баку Плаза» все тихо. Задержание Шыхлински прошло без лишнего шума.
Возле управления стоит автозак
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