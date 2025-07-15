Что известно о задержанном сыне лидера азербайджанской диаспоры на Урале и его деле. Фото

Сын главы азербайджанской диаспоры Мутвалы Шыхлински находится на допросе в СК
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мутвалы Шыхлински могут вменять статью 318 УК РФ
Мутвалы Шыхлински могут вменять статью 318 УК РФ Фото:
новость из сюжета
Массовое задержание азербайджанцев в Екатеринбурге

Вечером 15 июля в Екатеринбурге задержали сына лидера азербайджанской диаспоры на Урале Мутвалы Шыхлински. По неподтвержденной информации, ему могут вменять статью о нападение на представителя власти. 1 июля, когда задерживали его отца Шахина, Мутвалы на «Гелендвагене» сбил оперативника. Что известно о Шыхлински-младшем и его деле — в материале URA.RU.

  • Все началось с массового задержания азербайджанцев в Екатеринбурге в конце июня. Сначала были задержания владельцев кафе «Каспий» — семьи Сафаровых (по делу об убийствах азербайджанцев десятилетней давности), а 1 июля был задержан Шахин Шыхлински — у скандального ТЦ «Баку Плаза», который связывают с ним.
  • После допроса Шыхлински-старший был отпущен, обвинение ему не предъявляли.
  • В момент задержания главы диаспоры за рулем Mercedes-Benz (Гелендваген) был его сын. Мутвалы сдал назад и сбил оперативника. Вопросов к нему тогда не возникло.
Фото:
  • По предварительной информации, Мутвалы Шыхлински могут вменять статью 318 УК РФ — нападение на представителя власти. Вечером 15 июля его доставили на допрос в главное следственное управления областного СКР. Статус Мутвалы пока непонятен. По данным другого собеседника, его могут обвинить по нескольким статьям УК РФ.
  • Мутвалы — практикующий адвокат. Он закончил УрГЮУ им. Яковлева в Екатеринбурге, учился в институте государственного и международного права. Судя по странице "ВКонтакте", у него есть награда от президента Азербайджана Ильхама Алиева за укрепление дружбы народов России и Азербайджана.
  • О деле Шыхлински-младшего высказался глава «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин. «Только что мне сообщили, что в Екатеринбурге задержали сына главы азербайджанской диаспоры Шахина Шахлинский Мутлавы Шахлински, который сбил сотрудника спецслужб при задержании на Гелендвагене. Все говорили, что не будет никаких последствий. Вот, пожалуйста, задержали», - подчеркнул Бородин в своем telegram-канале.
  • Шахин Шыхлински не ответил на звонок корреспондента URA.RU. Сам Мутвалы также не взял трубку. На звонок также не ответила сестра Шыхлински-младшего.
  • В последний раз отца и сына видели на одном из мероприятий в Сысерти, когда проходил Сабантуй. Оба заявили корреспонденту URA.RU, что чувствуют себя прекрасно. 
  • Возле ТЦ «Баку Плаза» все тихо. Задержание Шыхлински прошло без лишнего шума.
Возле управления стоит автозак
Возле управления стоит автозак
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вечером 15 июля в Екатеринбурге задержали сына лидера азербайджанской диаспоры на Урале Мутвалы Шыхлински. По неподтвержденной информации, ему могут вменять статью о нападение на представителя власти. 1 июля, когда задерживали его отца Шахина, Мутвалы на «Гелендвагене» сбил оперативника. Что известно о Шыхлински-младшем и его деле — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...