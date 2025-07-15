«Повреждено больше 100 квартир»: глава Воронежа рассказал о последствиях атаки ВСУ

В Воронеже в результате ударов украинских беспилотников были повреждены более сотни квартир, семь домов и одна хозпостройка. Об этом рассказал глава города Сергей Петрин.
«В разной степени [в Воронеже] пострадали чуть более ста квартир, семь домов и одна хозяйственная постройка. Поступила информация о повреждении еще одного частного домовладения, специалисты выехали на место», — написал Петрин в своем telegram-канале.
Также он рассказал, что из-за атаки дронов ВСУ пострадали 14 машин. Петрин добавил, что уже сегодня в пункт временного размещения будет заселена семья, состоящая из трех человек. Для них предусмотрена организация переезда, а также доставка необходимых личных вещей. Другие пострадавшие разместятся у своих родственников.
Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что по последним данным число пострадавших от ударов украинских БПЛА увеличилось до 27. Из них 14 гражданам потребовалась госпитализация. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Кроме того, СК России после атак ВСУ на Воронежскую и Белгородскую области возбудил уголовные дела о терактах.
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