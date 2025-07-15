Трамп перехотел выполнять громкое обещание Зеленскому об ударах по Москве

США не планируют передавать Украине ракеты большой дальности, заявил президент Дональд Трамп 15 июля, отвечая на вопросы журналистов во дворе Белого дома. Его слова приводит Fox News.
«Мы не собираемся этого делать», — подчеркнул Трамп. Так он прокомментировал возможную передачу американских ракет дальнего радиуса действия Киеву.
Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что 4 июля Трамп обсуждал с президентом Украины Владимиром Зеленским вопрос о предоставлении дополнительных ракет ATACMS. По данным издания, украинская сторона просила увеличить поставки вооружения, однако в Белом доме приняли решение отказаться от передачи дальнобойных ракет.
Вопрос о поставках дальнобойных ракет Украине ранее поднимался на переговорах Трампа с Зеленским, когда обсуждались варианты усиления давления на Россию, в том числе нанесение ударов по Москве и Санкт-Петербургу. Тогда украинская сторона заявила о готовности к таким действиям при условии получения соответствующего вооружения, однако США ограничились передачей других видов оружия, сославшись на нехватку некоторых систем в арсенале.
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