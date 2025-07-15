Трамп ответил на претензии ЕС по поводу ультиматума Путину

Чтобы остановить конфликт на Украине, России достаточно 50 дней. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, отвечая на претензии Евросоюза по поводу ультиматума президенту России Владимиру Путину. Об этом американский лидер заявил, отвечая на вопросы журналистов.
«Если за 50 дней не случится сделка, это будет очень плохо. Не думаю, что 50 дней — это очень долго, и все может произойти раньше», — сказал Трамп во время общения с журналистами, передает Fox News.
Ранее глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявляла, что 50 дней — очень долгий срок. Однако в целом инициативу президента США Дональда Трампа о введении сроков для России для урегулирования конфликта на Украине поддержала.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.