Трамп ответил на претензии ЕС по поводу ультиматума Путину

Трамп счел, что 50 дней достаточно для РФ, чтобы остановить конфликт на Украине
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Трамп ответил на вопросы журналистов
Трамп ответил на вопросы журналистов Фото:

Чтобы остановить конфликт на Украине, России достаточно 50 дней. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, отвечая на претензии Евросоюза по поводу ультиматума президенту России Владимиру Путину. Об этом американский лидер заявил, отвечая на вопросы журналистов.

«Если за 50 дней не случится сделка, это будет очень плохо. Не думаю, что 50 дней — это очень долго, и все может произойти раньше», — сказал Трамп во время общения с журналистами, передает Fox News.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявляла, что 50 дней — очень долгий срок. Однако в целом инициативу президента США Дональда Трампа о введении сроков для России для урегулирования конфликта на Украине поддержала.

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Чтобы остановить конфликт на Украине, России достаточно 50 дней. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, отвечая на претензии Евросоюза по поводу ультиматума президенту России Владимиру Путину. Об этом американский лидер заявил, отвечая на вопросы журналистов. «Если за 50 дней не случится сделка, это будет очень плохо. Не думаю, что 50 дней — это очень долго, и все может произойти раньше», — сказал Трамп во время общения с журналистами, передает Fox News. Ранее глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявляла, что 50 дней — очень долгий срок. Однако в целом инициативу президента США Дональда Трампа о введении сроков для России для урегулирования конфликта на Украине поддержала.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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