Европа увидела две стороны в попытках Трампа угрожать Путину пошлинами

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас поддержала инициативу президента США Дональда Трампа о введении сроков для России для достижения соглашения по урегулированию конфликта на Украине, но высказала мнение, что «50 дней — это очень долгий срок». Соответствующее заявление она сделала 14 июля в беседе с журналистами, стенограмма опубликована на сайте Еврокомиссии.
«Хорошо, что американцы предпринимают эти шаги, я надеюсь, что они также окажут военную помощь, как это делают европейцы. С одной стороны, очень хорошо, что Трамп занимает твердую позицию в отношении РФ. С другой стороны, 50 дней — очень долгий срок», — сказала Каллас.
Она отметила важность того, что США проявляют активность в поиске решения и оказывают поддержку Украине. По ее словам, слишком большой период ожидания перед возможным введением новых антироссийских санкций может повлиять на «эффективность давления на Россию».
Трамп заявил о возможности введения 100-процентных вторичных пошлин на российские товары, если в течение 50 дней не будет достигнут прогресс в урегулировании конфликта на Украине. Как рассказали эксперты в разговоре с URA.RU, такую цифру президент США озвучил для красоты. Некоторые подумали, что Трамп своими угрозами президенту России Владимиру Путину хочет «отморозить уши назло маме», ведь США более зависимы от поставок важных минералов из России, чем Москва. Подробнее о том, как США поменяли отношение к России и перешли к ультиматумам, — в материале URA.RU.
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