15 июля 2025

В Челябинске выросло число выставленных на продажу квартир

Авито Недвижимость: предложение квартир на рынке Челябинска увеличилось за июнь
© Служба новостей «URA.RU»
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Расширяется предложение на рынке недвижимости Челябинска
Расширяется предложение на рынке недвижимости Челябинска Фото:

В июне на рынке недвижимости Челябинска было зафиксировано увеличение объема предложения квартир. Об этом рассказали аналитики «Авито Недвижимость».

«В Казани, Новосибирске, Калининграде, Ульяновске и Челябинске предложение выросло на 3% в каждом. В Сочи увеличилось количество однокомнатных квартир на 3%», — сообщили эксперты сервиса. 

В целом по стране за предыдущий месяц общее количество выставленных на продажу квартир выросло на 1%. Самый значительный прирост зафиксирован во Владимире, где предложение увеличилось на 9%. В Ижевске и Нижнем Новгороде наблюдается рост на 5%, а в Ставрополе показатель увеличился на 4%. С начала текущего года количество объектов недвижимости, доступных на платформе, увеличилось на 14%.

Как ранее писало URA.RU, количество выставленных на продажу квартир в новостройках Челябинска увеличилось на 44% с начала 2025 года. Средняя цена одного квадратного метра нового жилья в настоящее время достигает 146 тысяч рублей.

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В июне на рынке недвижимости Челябинска было зафиксировано увеличение объема предложения квартир. Об этом рассказали аналитики «Авито Недвижимость». «В Казани, Новосибирске, Калининграде, Ульяновске и Челябинске предложение выросло на 3% в каждом. В Сочи увеличилось количество однокомнатных квартир на 3%», — сообщили эксперты сервиса.  В целом по стране за предыдущий месяц общее количество выставленных на продажу квартир выросло на 1%. Самый значительный прирост зафиксирован во Владимире, где предложение увеличилось на 9%. В Ижевске и Нижнем Новгороде наблюдается рост на 5%, а в Ставрополе показатель увеличился на 4%. С начала текущего года количество объектов недвижимости, доступных на платформе, увеличилось на 14%. Как ранее писало URA.RU, количество выставленных на продажу квартир в новостройках Челябинска увеличилось на 44% с начала 2025 года. Средняя цена одного квадратного метра нового жилья в настоящее время достигает 146 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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