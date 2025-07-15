В Челябинске выросло число выставленных на продажу квартир

В июне на рынке недвижимости Челябинска было зафиксировано увеличение объема предложения квартир. Об этом рассказали аналитики «Авито Недвижимость».
«В Казани, Новосибирске, Калининграде, Ульяновске и Челябинске предложение выросло на 3% в каждом. В Сочи увеличилось количество однокомнатных квартир на 3%», — сообщили эксперты сервиса.
В целом по стране за предыдущий месяц общее количество выставленных на продажу квартир выросло на 1%. Самый значительный прирост зафиксирован во Владимире, где предложение увеличилось на 9%. В Ижевске и Нижнем Новгороде наблюдается рост на 5%, а в Ставрополе показатель увеличился на 4%. С начала текущего года количество объектов недвижимости, доступных на платформе, увеличилось на 14%.
Как ранее писало URA.RU, количество выставленных на продажу квартир в новостройках Челябинска увеличилось на 44% с начала 2025 года. Средняя цена одного квадратного метра нового жилья в настоящее время достигает 146 тысяч рублей.
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