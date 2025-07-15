Русофоб Грэм* позволил себе неуважительно обратиться к Путину после угроз Трампа

Президенту России Владимиру Путину стоит обратиться к высшему лидеру Ирана Али Хаменеи, чтобы узнать, какие последствия могут наступить, если не выполнить ультиматум президента США Дональда Трампа по прекращению боевых действий на Украине в течение 50 дней. С такой угрозой решил выступить сенатор США Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) 15 июля в своем аккаунте в социальной сети X.
«Если Путин и другие задаются вопросом, что произойдет на 51-й день, я бы посоветовал им позвонить аятолле», — написал сенатор. Он напомнил о ситуации, когда Соединенные Штаты нанесли удары по Ирану после того, как истек 60-дневный срок ультиматума Вашингтона по ядерной сделке.
Трамп своими попытками угрожать Путину как будто хочет «отморозить уши назло маме». С таким заявлением в разговоре с URA.RU ранее выступил замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов. Он подчеркнул, что если Трамп введет против России пошлины, то это будет аналогично, как если бы лидер «уронил себе на ногу топор».
Ранее Линдси Грэм уже выступал с антироссийскими заявлениями. Среди них был призыв о более жестких мерах давления на Россию, в том числе полном изъятии замороженных российских активов в пользу Украины, тогда как европейские страны ограничиваются передачей лишь процентов с этих средств. Кроме того, Трамп в последнее время изменил свою позицию по конфликту на Украине, поддерживая идею новых санкций против России и увеличения военной помощи Киеву.
*Линдси Грэм внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга
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