14 июля 2025

Трамп своими угрозами Путину «лишь отморозит уши назло маме»

Семибратов об угрозах Трампа в сторону РФ: это как уронить себе на ногу топор
© Служба новостей «URA.RU»
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Дональд Трамп стал открыто угрожать России экономическими санкциями
Дональд Трамп стал открыто угрожать России экономическими санкциями Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Изменившаяся риторика президента США Дональда Трампа, скатившаяся к угрозам в адрес РФ, ничем не может реально навредить Москве. Это «как уронить на ногу топор или отморозить уши назло маме», поделился своим мнением в беседе с URA.RU замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов.

«Вряд ли какие-то пошлины нанесут серьезный урон России. Скорее они ударят по американским производителям, которые через различные схемы все еще закупают уран, титан и другие природные ресурсы у нас. Это история про то, как уронить топор себе на ногу или отморозить уши назло маме», — заявил собеседник информационного агентства.

Семибратов пояснил, что экономики двух государств почти никак не пересекаются. Даже до 2022 года оставались лишь отдельные направления сотрудничества, к примеру, в космической отрасли. А после начала спецоперации они фактически существуют параллельно.

Трамп ранее пообещал ввести новые 100-процентные пошлины против РФ, если не будет достигнут прогресс по урегулированию украинского кризиса в ближайшие 50 дней. На этом фоне все активнее обсуждается усиление военной поддержки Киева. Но факты противоречивы.

Сейчас страны НАТО замерли в ожидании того, как российский лидер Владимир Путин ответит на выдвинутый ультиматум. О том, чего на самом деле добивается глава Белого дома, как отреагирует Москва и будут ли какие-нибудь последствия у этого противостояния — в эксклюзивном материале URA.RU.

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Изменившаяся риторика президента США Дональда Трампа, скатившаяся к угрозам в адрес РФ, ничем не может реально навредить Москве. Это «как уронить на ногу топор или отморозить уши назло маме», поделился своим мнением в беседе с URA.RU замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов. «Вряд ли какие-то пошлины нанесут серьезный урон России. Скорее они ударят по американским производителям, которые через различные схемы все еще закупают уран, титан и другие природные ресурсы у нас. Это история про то, как уронить топор себе на ногу или отморозить уши назло маме», — заявил собеседник информационного агентства. Семибратов пояснил, что экономики двух государств почти никак не пересекаются. Даже до 2022 года оставались лишь отдельные направления сотрудничества, к примеру, в космической отрасли. А после начала спецоперации они фактически существуют параллельно. Трамп ранее пообещал ввести новые 100-процентные пошлины против РФ, если не будет достигнут прогресс по урегулированию украинского кризиса в ближайшие 50 дней. На этом фоне все активнее обсуждается усиление военной поддержки Киева. Но факты противоречивы. Сейчас страны НАТО замерли в ожидании того, как российский лидер Владимир Путин ответит на выдвинутый ультиматум. О том, чего на самом деле добивается глава Белого дома, как отреагирует Москва и будут ли какие-нибудь последствия у этого противостояния — в эксклюзивном материале URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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