15 июля 2025

Shot: план «перехват» объявлен в Махачкале после стрельбы в бойца ММА

© Служба новостей «URA.RU»
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В Махачкале объявлен план «перехват»
В Махачкале объявлен план «перехват» Фото:

В Махачкале вбыл введен план «перехват» после того, как неизвестные открыли стрельбу в бойца ММА Тимура Хизриева. По информации очевидцев, нападавшие скрылись с места происшествия на автомобиле. Сейчас их ищет полиция.

«План „перехват“ объявлен в Махачкале после стрельбы в бойца ММА Тимура Хизриева. Убегая, нападавшие выкрикивали оскорбления в адрес его семьи. После этого двое прыгнули в белую „приору“ и уехали с места преступления, забрав своего подельника, который ждал неподалеку возле одного из магазинов», — сообщает telegram-канал SHOT.

Ранее стало известно, что неизвестные в масках уже напали на Хизриева во дворе жилого дома на улице Даниялова. Двое мужчин устроили стрельбу во дворе жилого дома. После нападавшие скрылись на автомобиле, и в городе был объявлен план «перехват».

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В Махачкале вбыл введен план «перехват» после того, как неизвестные открыли стрельбу в бойца ММА Тимура Хизриева. По информации очевидцев, нападавшие скрылись с места происшествия на автомобиле. Сейчас их ищет полиция. «План „перехват“ объявлен в Махачкале после стрельбы в бойца ММА Тимура Хизриева. Убегая, нападавшие выкрикивали оскорбления в адрес его семьи. После этого двое прыгнули в белую „приору“ и уехали с места преступления, забрав своего подельника, который ждал неподалеку возле одного из магазинов», — сообщает telegram-канал SHOT. Ранее стало известно, что неизвестные в масках уже напали на Хизриева во дворе жилого дома на улице Даниялова. Двое мужчин устроили стрельбу во дворе жилого дома. После нападавшие скрылись на автомобиле, и в городе был объявлен план «перехват».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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