15 июля 2025

В ХМАО появится первый в России завод по производству компонентов для детского питания

В ХМАО запустят производство компонентов для детского питания в третьем квартале
© Служба новостей «URA.RU»
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Новое производство обеспечит импортозамещение компонентов для детского питания
Новое производство обеспечит импортозамещение компонентов для детского питания Фото:
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«Иннопром — 2025»

В ХМАО началось создание первого в России производства белковых компонентов для детского питания. Об этом сообщили в региональном информационном центре «Югра» по итогам встречи губернатора Югры Руслана Кухарука с руководством компании «Победа-1» на международной промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге.

Губернатор отметил, что реализация данного проекта имеет стратегическое значение для продовольственной безопасности страны. «Мы создаем производство, которого раньше не было в России, и которое будет работать на здоровье наших детей», — подчеркнул Кухарук.

Проект по производству компонентов для детского питания включен в стратегию развития Югры. С 2020 года реконструирован бывший молочный завод в Советском районе, построен современный цех с итальянским оборудованием. Уже запущено производство иммунокорректирующих добавок.

В проект вложено более 1,1 млрд рублей, 868 млн из которых — господдержка. К третьему кварталу 2025 года «Победа-1» станет единственным в России производителем иммунокорректирующих добавок, детского масла и других специализированных продуктов. Это снизит зависимость от импорта.

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В ХМАО началось создание первого в России производства белковых компонентов для детского питания. Об этом сообщили в региональном информационном центре «Югра» по итогам встречи губернатора Югры Руслана Кухарука с руководством компании «Победа-1» на международной промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге. Губернатор отметил, что реализация данного проекта имеет стратегическое значение для продовольственной безопасности страны. «Мы создаем производство, которого раньше не было в России, и которое будет работать на здоровье наших детей», — подчеркнул Кухарук. Проект по производству компонентов для детского питания включен в стратегию развития Югры. С 2020 года реконструирован бывший молочный завод в Советском районе, построен современный цех с итальянским оборудованием. Уже запущено производство иммунокорректирующих добавок. В проект вложено более 1,1 млрд рублей, 868 млн из которых — господдержка. К третьему кварталу 2025 года «Победа-1» станет единственным в России производителем иммунокорректирующих добавок, детского масла и других специализированных продуктов. Это снизит зависимость от импорта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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