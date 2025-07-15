В ХМАО появится первый в России завод по производству компонентов для детского питания

В ХМАО началось создание первого в России производства белковых компонентов для детского питания. Об этом сообщили в региональном информационном центре «Югра» по итогам встречи губернатора Югры Руслана Кухарука с руководством компании «Победа-1» на международной промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге.
Губернатор отметил, что реализация данного проекта имеет стратегическое значение для продовольственной безопасности страны. «Мы создаем производство, которого раньше не было в России, и которое будет работать на здоровье наших детей», — подчеркнул Кухарук.
Проект по производству компонентов для детского питания включен в стратегию развития Югры. С 2020 года реконструирован бывший молочный завод в Советском районе, построен современный цех с итальянским оборудованием. Уже запущено производство иммунокорректирующих добавок.
В проект вложено более 1,1 млрд рублей, 868 млн из которых — господдержка. К третьему кварталу 2025 года «Победа-1» станет единственным в России производителем иммунокорректирующих добавок, детского масла и других специализированных продуктов. Это снизит зависимость от импорта.
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