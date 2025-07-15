15 июля 2025

ФК «Челябинск» пополнился игроком из клуба Кипра

Защитник Хетаг Кочиев перешел в футбольный клуб «Челябинск»
© Служба новостей «URA.RU»
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Новый футболист присоединился к команде накануне старта нового сезона
Новый футболист присоединился к команде накануне старта нового сезона Фото:

Защитник Хетаг Кочиев стал новым игроком футбольного клуба «Челябинск». Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

«К „Челябинску“ присоединился защитник Хетаг Кочиев, 1999 года рождения. В минувшем сезоне Хетаг выступал за „Родину“ и „Родину-2“. А сезонами ранее был игроком владикавказских футбольных клубов „Алания“ и „Спартак“, — сообщили в пресс-службе ФК „Челябинск“.

Переход состоялся из кипрской команды «Пафос». Текущий контракт подписан на два года. В недавнем контрольном матче против «Тюмени» защитник отметился забитым мячом в составе новой команды. Болельщики рассчитывают, что опыт Кочиева и его умение играть в обороне усилят команду в предстоящем сезоне.

Ранее футбольный клуб «Челябинск» уже усилил линию обороны, подписав контракт с опытным центральным защитником Александром Жировым. Игрок провел шесть сезонов в немецком «Зандхаузене» и в прошлом году выступал за грозненский «Ахмат».

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Защитник Хетаг Кочиев стал новым игроком футбольного клуба «Челябинск». Об этом сообщили в пресс-службе клуба. «К „Челябинску“ присоединился защитник Хетаг Кочиев, 1999 года рождения. В минувшем сезоне Хетаг выступал за „Родину“ и „Родину-2“. А сезонами ранее был игроком владикавказских футбольных клубов „Алания“ и „Спартак“, — сообщили в пресс-службе ФК „Челябинск“. Переход состоялся из кипрской команды «Пафос». Текущий контракт подписан на два года. В недавнем контрольном матче против «Тюмени» защитник отметился забитым мячом в составе новой команды. Болельщики рассчитывают, что опыт Кочиева и его умение играть в обороне усилят команду в предстоящем сезоне. Ранее футбольный клуб «Челябинск» уже усилил линию обороны, подписав контракт с опытным центральным защитником Александром Жировым. Игрок провел шесть сезонов в немецком «Зандхаузене» и в прошлом году выступал за грозненский «Ахмат».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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