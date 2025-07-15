ФК «Челябинск» пополнился игроком из клуба Кипра

Защитник Хетаг Кочиев стал новым игроком футбольного клуба «Челябинск». Об этом сообщили в пресс-службе клуба.
«К „Челябинску“ присоединился защитник Хетаг Кочиев, 1999 года рождения. В минувшем сезоне Хетаг выступал за „Родину“ и „Родину-2“. А сезонами ранее был игроком владикавказских футбольных клубов „Алания“ и „Спартак“, — сообщили в пресс-службе ФК „Челябинск“.
Переход состоялся из кипрской команды «Пафос». Текущий контракт подписан на два года. В недавнем контрольном матче против «Тюмени» защитник отметился забитым мячом в составе новой команды. Болельщики рассчитывают, что опыт Кочиева и его умение играть в обороне усилят команду в предстоящем сезоне.
Ранее футбольный клуб «Челябинск» уже усилил линию обороны, подписав контракт с опытным центральным защитником Александром Жировым. Игрок провел шесть сезонов в немецком «Зандхаузене» и в прошлом году выступал за грозненский «Ахмат».
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