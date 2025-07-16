Власти поставят точку в споре о ценах на яйца

Минсельхоз зафиксирует цены на яйца, чтобы избежать резких колебаний
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Для развития отрасли ключевое значение имеет рентабельность
Для развития отрасли ключевое значение имеет рентабельность Фото:
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В России взлетели цены на куриные яйца

Зафиксировать цену на яйца в долгосрочных контрактах производителей, чтобы избежать резких колебаний. С таким предложением выступил Минсельхоз. Об этом сообщает в пресс-служба министерства.

«Одним из эффективных решений для сохранения стабильного уровня цен является расширение практики долгосрочных контрактов с фиксированной формулой цены. Это позволит снизить риски колебаний по стоимости как для производителей, так и для торговых сетей. Соблюдение условий таких контрактов должно регулироваться законом», — сообщили в министерстве «Известиям».

В министерстве также отметили, что производство куриных яиц в России продолжает расти. А на ценовую динамику влияют как рост объемов, так и сезонный фактор, когда летом яйца дешевеют. Важным специалисты считают и сбалансированную себестоимость, которая учитывала бы интересы потребителей и производителей продукции. Для устойчивого развития отрасли ключевое значение имеет рентабельность производства. Соответствующие предложения уже прорабатывают в Минсельхозе.

Ранее в 2025 году цены на куриные яйца в России снизились более чем на 20% из-за переизбытка продукции и падения спроса. Однако Минсельхоз предупреждал о возможном росте цен осенью, что может повлиять на инфляцию.

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Зафиксировать цену на яйца в долгосрочных контрактах производителей, чтобы избежать резких колебаний. С таким предложением выступил Минсельхоз. Об этом сообщает в пресс-служба министерства. «Одним из эффективных решений для сохранения стабильного уровня цен является расширение практики долгосрочных контрактов с фиксированной формулой цены. Это позволит снизить риски колебаний по стоимости как для производителей, так и для торговых сетей. Соблюдение условий таких контрактов должно регулироваться законом», — сообщили в министерстве «Известиям». В министерстве также отметили, что производство куриных яиц в России продолжает расти. А на ценовую динамику влияют как рост объемов, так и сезонный фактор, когда летом яйца дешевеют. Важным специалисты считают и сбалансированную себестоимость, которая учитывала бы интересы потребителей и производителей продукции. Для устойчивого развития отрасли ключевое значение имеет рентабельность производства. Соответствующие предложения уже прорабатывают в Минсельхозе. Ранее в 2025 году цены на куриные яйца в России снизились более чем на 20% из-за переизбытка продукции и падения спроса. Однако Минсельхоз предупреждал о возможном росте цен осенью, что может повлиять на инфляцию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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