ВСУ атаковали жилой дом в Горловке

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ВСУ атаковали Горловку
ВСУ атаковали Горловку Фото:

ВСУ нанесли артиллерийский удар по центру Горловки. Пострадали жилые дома и объекты городской инфраструктуры.

«В ходе ночной атаки зафиксированы множественные повреждения городской инфраструктуры, включая жилые здания», — сообщил telegram-канал «Приходько РИК». Повреждения получили не только жилые здания, но и городская больница № 2.

В течение минувшей ночи средствами противовоздушной обороны были ликвидированы восемь беспилотных летательных аппаратов, запущенных с территории Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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ВСУ нанесли артиллерийский удар по центру Горловки. Пострадали жилые дома и объекты городской инфраструктуры. «В ходе ночной атаки зафиксированы множественные повреждения городской инфраструктуры, включая жилые здания», — сообщил telegram-канал «Приходько РИК». Повреждения получили не только жилые здания, но и городская больница № 2. В течение минувшей ночи средствами противовоздушной обороны были ликвидированы восемь беспилотных летательных аппаратов, запущенных с территории Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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