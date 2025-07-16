Появились кадры с места крушения Ми-8 в Хабаровском крае

Появилось видео с кадрами, на которых заснято место падения пропавшего вертолета Ми-8 в Хабаровском крае. Его опубликовало Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России в своем telegram-канале.
На кадрах видно место падения вертолета. Отчетливо видно темное пятно на склоне, которое осталось после горения судна.
Вертолет Ми-8, принадлежавший компании «Взлет», пропал во время перелета из поселка Охотск Хабаровского края в Магадан, на его борту находились пять человек. Для его поисков были задействованы самолет Ан-26 и еще один вертолет Ми-8, а авиация МЧС была готова к отправке, однако ее задействовать не планировали. Поиски осложнялись отсутствием точной информации о местонахождении воздушного судна.
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