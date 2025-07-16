Появились кадры с места крушения Ми-8 в Хабаровском крае

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На кадрах видно темное пятно, которое осталось после горения вертолета
На кадрах видно темное пятно, которое осталось после горения вертолета Фото:
новость из сюжета
Вертолет Ми-8 пропал на Дальнем Востоке

Появилось видео с кадрами, на которых заснято место падения пропавшего вертолета Ми-8 в Хабаровском крае. Его опубликовало Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России в своем telegram-канале.

На кадрах видно место падения вертолета. Отчетливо видно темное пятно на склоне, которое осталось после горения судна.

Вертолет Ми-8, принадлежавший компании «Взлет», пропал во время перелета из поселка Охотск Хабаровского края в Магадан, на его борту находились пять человек. Для его поисков были задействованы самолет Ан-26 и еще один вертолет Ми-8, а авиация МЧС была готова к отправке, однако ее задействовать не планировали. Поиски осложнялись отсутствием точной информации о местонахождении воздушного судна.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Появилось видео с кадрами, на которых заснято место падения пропавшего вертолета Ми-8 в Хабаровском крае. Его опубликовало Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России в своем telegram-канале. На кадрах видно место падения вертолета. Отчетливо видно темное пятно на склоне, которое осталось после горения судна. Вертолет Ми-8, принадлежавший компании «Взлет», пропал во время перелета из поселка Охотск Хабаровского края в Магадан, на его борту находились пять человек. Для его поисков были задействованы самолет Ан-26 и еще один вертолет Ми-8, а авиация МЧС была готова к отправке, однако ее задействовать не планировали. Поиски осложнялись отсутствием точной информации о местонахождении воздушного судна.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...