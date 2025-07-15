В Екатеринбурге площадь 1905 года превратят в место отдыха: когда это произойдет

Фестиваль «Лето на площади» на площади 1905 года в Екатеринбурге примет гостей уже на следующей неделе. Об этом URA.RU рассказали создатели пространства — команда парка Маяковского.
«Запуск площадки пройдет примерно 23 июля», — пояснили организаторы. Известно, что автомобилисты лишатся парковки на площади до весны 2026 года: сразу после фестиваля начнется подготовка к «Катку на площади».
Центральную локацию города впервые превратят в огромную площадку для отдыха. Здесь появятся зеленые насаждения, малые архитектурные формы, пляжный волейбол, парковая зона, место для проведения концертов. На площади планируют проводить выставки, ярмарки и спортивные мероприятия. Как это будет выглядеть — в материале URA.RU.
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