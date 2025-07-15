15 июля 2025

В Екатеринбурге площадь 1905 года превратят в место отдыха: когда это произойдет

Фестиваль «Лето на площади» в Екатеринбурге стартует 23 июля
© Служба новостей «URA.RU»
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Вместо парковки на площади появится место для отдыха и активностей
Вместо парковки на площади появится место для отдыха и активностей Фото:

Фестиваль «Лето на площади» на площади 1905 года в Екатеринбурге примет гостей уже на следующей неделе. Об этом URA.RU рассказали создатели пространства — команда парка Маяковского.

«Запуск площадки пройдет примерно 23 июля», — пояснили организаторы. Известно, что автомобилисты лишатся парковки на площади до весны 2026 года: сразу после фестиваля начнется подготовка к «Катку на площади».

Центральную локацию города впервые превратят в огромную площадку для отдыха. Здесь появятся зеленые насаждения, малые архитектурные формы, пляжный волейбол, парковая зона, место для проведения концертов. На площади планируют проводить выставки, ярмарки и спортивные мероприятия. Как это будет выглядеть — в материале URA.RU

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Фестиваль «Лето на площади» на площади 1905 года в Екатеринбурге примет гостей уже на следующей неделе. Об этом URA.RU рассказали создатели пространства — команда парка Маяковского. « Запуск площадки пройдет примерно 23 июля» , — пояснили организаторы. Известно, что автомобилисты лишатся парковки на площади до весны 2026 года: сразу после фестиваля начнется подготовка к «Катку на площади». Центральную локацию города впервые превратят в огромную площадку для отдыха. Здесь появятся зеленые насаждения, малые архитектурные формы, пляжный волейбол, парковая зона, место для проведения концертов. На площади планируют проводить выставки, ярмарки и спортивные мероприятия. Как это будет выглядеть — в материале URA.RU. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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