Площадь 1905 года в Екатеринбурге может навсегда лишиться парковки, как ранее и анонсировало URA.RU. Неофициальный telegram-канал мэрии показал несколько рендеров использования пространства в центре города.
Среди вариантов — площадка для пляжного волейбола, концертная площадка, парковая зона. В апреле мэр Екатеринбурга Алексей Орлов рассказывал агентству, что к разработке концепции привлечены специалисты и население. «Сегодня запрос на то, чтобы это была не парковка, а общественное пространство, [есть]», — отмечал Орлов в беседе с URA.RU.
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