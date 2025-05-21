С главной площади Екатеринбурга уберут парковку: что появится вместо нее. Фото

Появились концепции развития площади 1905 года в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
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На площади может появится парк
На площади может появится парк Фото:

Площадь 1905 года в Екатеринбурге может навсегда лишиться парковки, как ранее и анонсировало URA.RU. Неофициальный telegram-канал мэрии показал несколько рендеров использования пространства в центре города.

Среди вариантов — площадка для пляжного волейбола, концертная площадка, парковая зона. В апреле мэр Екатеринбурга Алексей Орлов рассказывал агентству, что к разработке концепции привлечены специалисты и население. «Сегодня запрос на то, чтобы это была не парковка, а общественное пространство, [есть]», — отмечал Орлов в беседе с URA.RU.

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Площадь 1905 года в Екатеринбурге может навсегда лишиться парковки, как ранее и анонсировало URA.RU. Неофициальный telegram-канал мэрии показал несколько рендеров использования пространства в центре города. Среди вариантов — площадка для пляжного волейбола, концертная площадка, парковая зона. В апреле мэр Екатеринбурга Алексей Орлов рассказывал агентству, что к разработке концепции привлечены специалисты и население. « Сегодня запрос на то, чтобы это была не парковка, а общественное пространство, [есть]», — отмечал Орлов в беседе с URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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