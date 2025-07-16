Предъявлено новое обвинение арестованному в Армении Карапетяну

Арестованному в Армении владельцу группы компаний «Ташир» Самвелу Карапетяну предъявлено новое обвинение — в отмывании денег, якобы полученных через деятельность нескольких предприятий. Об этом сообщила пресс-служба Совета по защите Карапетяна на официальной странице организации.
«Вместо прекращения уголовного дела и освобождения из-под стражи, известному бизнесмену и филантропу Самвелу Карапетяну на днях было предъявлено новое, вновь необоснованное обвинение в „отмывании денег, якобы полученных в результате деятельности нескольких компаний“, без предоставления каких-либо фактических данных», — передает «Sputnik Армения» заявление представителей Совета. Там отметили, что в последние годы обвинения в «отмывании денег» в Армении стали наиболее часто применяться и используются преимущественно как инструмент политических преследований.
Ранее, 17 июня, после публичного выступления Карапетяна в поддержку Армянской Апостольской церкви против бизнесмена возбудили уголовное дело по факту предполагаемых призывов к захвату власти. Бизнесмен отверг выдвинутые против него обвинения и сомневается в легитимности нынешнего армянского руководства.
Адвокаты предпринимателя утверждают, что это уголовное дело имеет политическую подоплеку и считают действия следствия неправомерными. Доказательств, при аресте предоставлено не было, утверждают адвокаты.
Позже Карапетян сообщил о формировании собственной политической команды. Он подчеркнул, что уважительно относится ко всем оппозиционным движениям, выступающим против политики премьер-министра Никола Пашиняна и его сторонников, но у него есть свой взгляд на развитие страны.
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