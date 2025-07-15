15 июля 2025

Пермский Театр-Театр решил не пускать подростков на новый спектакль

© Служба новостей «URA.RU»
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Вход в ТТ на новую постановку от 18 лет
Вход в ТТ на новую постановку от 18 лет Фото:

Новый спектакль пермского Театра-Театра «Идиот» будет доступен только для зрителей от 18 лет. Возрастную планку труппа решила поднять с «16+» после предпоказа и первой реакции зрителей на постановку.

«На большой сцене ТТ состоялись открытые предпоказы спектакля Марка Букина „Идиот“. По итогам было принято решение изменить возрастное ограничение спектакля: мы ждем на премьере только совершеннолетних зрителей», — сообщил театр в Telegram. Подростков, которые уже купили билеты на новую постановку, просят сдать их.

Премьерная серия показов «Идиота» на сцене ТТ пройдет с 31 июля по 3 августа. Как ранее рассказывало URA.RU, «Идиот» сменит в афише другой спектакль режиссера Марка Букина по роману Федора Достоевского «Раскольников» (18+). Его последние показы состоятся в середине августа.

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Новый спектакль пермского Театра-Театра «Идиот» будет доступен только для зрителей от 18 лет. Возрастную планку труппа решила поднять с «16+» после предпоказа и первой реакции зрителей на постановку. «На большой сцене ТТ состоялись открытые предпоказы спектакля Марка Букина „Идиот“. По итогам было принято решение изменить возрастное ограничение спектакля: мы ждем на премьере только совершеннолетних зрителей», — сообщил театр в Telegram. Подростков, которые уже купили билеты на новую постановку, просят сдать их. Премьерная серия показов «Идиота» на сцене ТТ пройдет с 31 июля по 3 августа. Как ранее рассказывало URA.RU, «Идиот» сменит в афише другой спектакль режиссера Марка Букина по роману Федора Достоевского «Раскольников» (18+). Его последние показы состоятся в середине августа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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