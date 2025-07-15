Пермский Театр-Театр решил не пускать подростков на новый спектакль

Новый спектакль пермского Театра-Театра «Идиот» будет доступен только для зрителей от 18 лет. Возрастную планку труппа решила поднять с «16+» после предпоказа и первой реакции зрителей на постановку.
«На большой сцене ТТ состоялись открытые предпоказы спектакля Марка Букина „Идиот“. По итогам было принято решение изменить возрастное ограничение спектакля: мы ждем на премьере только совершеннолетних зрителей», — сообщил театр в Telegram. Подростков, которые уже купили билеты на новую постановку, просят сдать их.
Премьерная серия показов «Идиота» на сцене ТТ пройдет с 31 июля по 3 августа. Как ранее рассказывало URA.RU, «Идиот» сменит в афише другой спектакль режиссера Марка Букина по роману Федора Достоевского «Раскольников» (18+). Его последние показы состоятся в середине августа.
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