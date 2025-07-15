Глава Североуральска подала в отставку после жесткого разноса Паслера

Глава Североуральска — родного города врио губернатора Дениса Паслера — подала в отставку. Этому предшествовала критика со стороны главы региона по поводу ситуации с водоснабжением в городе. Эту информацию URA.RU подтвердил источник, свои претензии Мироновой Паслер продублировал в telegram-канале.
«Жители Североуральска написали мне о проблемах с водоснабжением района города из-за остановки насосно-фильтровальной станции. Среди причин остановки оборудования, которые называют администрация муниципалитета и снабжающая организация, — паводок и возможное загрязнение воды. Аргументы весомые, и проблема решаемая. Но есть большое НО. Решаемая, если хотеть её решить и хотеть помочь землякам. К сожалению, это не про главу Североуральска», — написал Паслер.
По его словам, месяц жители получали от администрации отписки, что проблему пытаются решить, при этом мэрия не обращалась за помощью к области, попыток решить проблему не делал. Глава региона поручил запустить насосную станцию Североуральска.
«Предварительно там провели оперативную очистку водозаборного ковша, замену фильтрующего материала, ремонт задвижек и насоса. Порывы на сетях водоснабжения муниципалитет устранил ранее. Водоснабжение восстановлено», — добавил он. И отметил, что кадровые выводы сделал.
Светлана Миронова возглавляла Североуральск с 2022 года.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!