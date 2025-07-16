В жилом доме в Новосибирской области взорвался газ: онлайн-трансляция

В Красном Яре Новосибирской области в жилом доме произошел взрыв. ЧП произошло на втором этаже здания, что привело к частичному обрушению стен. Предварительно, здание было подключено к газоснабжению. Основной причиной происшествия рассматривается утечка бытового газа. Что известно о происшествии — в онлайн-трансляции URA.RU.
10:12 Вблизи эпицентра взрыва организован оперативный штаб. На месте происшествия задействованы представители МЧС, сотрудники правоохранительных структур, а также представители администрации сельсовета.
09:59 Один человек скончался, еще один получил травмы. Соответствующую информацию предоставил областной Минздрав.
09:48 Полицейские обеспечивают свободный проезд специализированной техники и организуют оцепление территории происшествия. Необходимые действия предпринимаются для поддержания порядка и безопасности.
09:42 В Доме культуры Красного Яра ведутся приготовления к приему жителей двухэтажного дома, пострадавших в результате взрыва. Как сообщили корреспонденту НГС в учреждении, для организации размещения людей из отпуска были вызваны подсобные рабочие, кабинеты сейчас освобождаются.
09:39
Квартира, где произошел взрыв, несколько лет назад перешла по наследству супругу бывшей владелицы после ее смерти. Однако мужчина был впоследствии выселен за неуплату, хотя время от времени продолжал посещать это жилье. В квартире этажом ниже проживала молодая женщина. Об этом рассказывают жители поселка.
09:34 В результате взрывной волны пострадавшая женщина получила повреждение колена — ее отбросило от эпицентра взрыва. Об этом рассказал подписчик telegram-канала АСТ-54.
09:26 Прокуратура Новосибирской области осуществляет контроль за выяснением всех обстоятельств инцидента. Сотрудники экстренных служб продолжают устанавливать детали случившегося.
09:23
Предварительно, в квартире двухэтажного кирпичного здания произошел взрыв газовоздушной смеси. Пожара после происшествия не возникло. Сотрудники экстренных служб занимаются разбором обрушившихся конструкций. Медицинскую помощь в настоящее время оказывает пострадавшей женщине бригада врачей. Кроме того, под завалами могут оставаться еще два человека. Об этом сообщает МЧС России.
09:22 В доме частично разрушены стены. Проводится осмотр места происшествия.
09:16 Глава Кубовинского сельсовета Сергей Степанов и его заместитель находятся на месте происшествия. Об этом сообщает администрация.
09:13 Предварительно, в результате взрыва погиб мужчина. Женщина получила травмы и была госпитализирована с диагнозом сотрясение мозга. Есть вероятность, что под завалами дома №11 остается еще один человек. Об этом пишет Mash Siberia.
09:10 По словам очевидцев, напротив дома, где произошел взрыв, находится школа №30. Предварительно, школа не пострадала.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.