В МЧС раскрыли подробности мощного взрыва в доме в Новосибирской области

В поселке Красный Яр Новосибирской области прогремел взрыв газовоздушной смеси
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В доме в Новосибирской области произошел взрыв газовоздушной смеси, заявили в МЧС (архивное фото)
В доме в Новосибирской области произошел взрыв газовоздушной смеси, заявили в МЧС (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В жилом доме в поселке Новосибирской области Красный Яр взорвался газ

В Новосибирской области в жилом доме поселка Красный Яр Новосибирской области произошел взрыв газовоздушной смеси. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по региону.

«В 12:30 поступила информация о хлопке газовоздушной смеси в жилом многоквартирном доме в поселке Красный Яр Новосибирского района», — заявили в пресс-службе ведомства. Информация уточняется.

Ранее стало известно, что в поселке Красный Яр Новосибирской области в жилом доме №11 произошел взрыв. ЧП произошло на втором этаже здания, в результате чего часть стен была повреждена.

На место прибыли спасатели и экстренные службы. Сведений о пострадавших еще не поступало.

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В Новосибирской области в жилом доме поселка Красный Яр Новосибирской области произошел взрыв газовоздушной смеси. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по региону. «В 12:30 поступила информация о хлопке газовоздушной смеси в жилом многоквартирном доме в поселке Красный Яр Новосибирского района», — заявили в пресс-службе ведомства. Информация уточняется. Ранее стало известно, что в поселке Красный Яр Новосибирской области в жилом доме №11 произошел взрыв. ЧП произошло на втором этаже здания, в результате чего часть стен была повреждена. На место прибыли спасатели и экстренные службы. Сведений о пострадавших еще не поступало.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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