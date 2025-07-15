Федеральный Минобр утвердил Кокшарова на должности президента УрФУ

Бывший ректор Уральского федерального университета Виктор Кокшаров официально назначен на должность президента вуза. Кадровое решение утвердили приказом в Минобрнауки России, сообщил осведомленный источник URA.RU.
Кокшаров был ректором УрФУ с 2010 года. С середины апреля 2025-го он находился в статусе исполняющего обязанности, контракт с ним в Минпросвещения РФ продлевать не стали. На его место 30 мая пришел Илья Обабков — директор радиофака.
О назначении Кокшарова на должность президента URA.RU сообщило 17 апреля. Эту должность ликвидировали в 2013 году. До этого ее занимал Станислав Набойченко, экс-ректор Уральского государственного технического университета — УПИ, инициатор объединения техвуза с УрГУ. Подробнее о том, каким будет функционал Виктора Кокшарова, в материале URA.RU. Все новости о смене власти УрФУ — в отдельном сюжете.
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