15 июля 2025

Федеральный Минобр утвердил Кокшарова на должности президента УрФУ

© Служба новостей «URA.RU»
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Кокшаров был ректором вуза с 2010 года
Кокшаров был ректором вуза с 2010 года Фото:
новость из сюжета
Смена власти в УрФУ

Бывший ректор Уральского федерального университета Виктор Кокшаров официально назначен на должность президента вуза. Кадровое решение утвердили приказом в Минобрнауки России, сообщил осведомленный источник URA.RU.

Кокшаров был ректором УрФУ с 2010 года. С середины апреля 2025-го он находился в статусе исполняющего обязанности, контракт с ним в Минпросвещения РФ продлевать не стали. На его место 30 мая пришел Илья Обабков — директор радиофака.

О назначении Кокшарова на должность президента URA.RU сообщило 17 апреля. Эту должность ликвидировали в 2013 году. До этого ее занимал Станислав Набойченко, экс-ректор Уральского государственного технического университета — УПИ, инициатор объединения техвуза с УрГУ. Подробнее о том, каким будет функционал Виктора Кокшарова, в материале URA.RU. Все новости о смене власти УрФУ — в отдельном сюжете.

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Бывший ректор Уральского федерального университета Виктор Кокшаров официально назначен на должность президента вуза. Кадровое решение утвердили приказом в Минобрнауки России, сообщил осведомленный источник URA.RU. Кокшаров был ректором УрФУ с 2010 года. С середины апреля 2025-го он находился в статусе исполняющего обязанности, контракт с ним в Минпросвещения РФ продлевать не стали. На его место 30 мая пришел Илья Обабков — директор радиофака. О назначении Кокшарова на должность президента URA.RU сообщило 17 апреля. Эту должность ликвидировали в 2013 году. До этого ее занимал Станислав Набойченко, экс-ректор Уральского государственного технического университета — УПИ, инициатор объединения техвуза с УрГУ. Подробнее о том, каким будет функционал Виктора Кокшарова, в материале URA.RU. Все новости о смене власти УрФУ — в отдельном сюжете.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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