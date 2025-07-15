15 июля 2025

С ветераном челябинской журналистики Вишней попрощаются в Храме Святой Троицы

© Служба новостей «URA.RU»
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Прощание с Людмилой Вишня пройдет 17 июля
Прощание с Людмилой Вишня пройдет 17 июля Фото:

С ветераном челябинской журналистики Людмилой Вишня попрощаются завтра, 17 июля, в храме в честь Святой Троицы в Долгодеревенском. Об этом рассказала ее дочь Дарья.

«Прощание с мамой состоится завтра 17 июля. В 12-00 начнется прощание и отпевание в храме в честь Святой Троицы в Долгодеревенском, в 14-00  — короткая гражданская панихида в крематории (малый зал) на Радонежской, 1 в Челябинске», — сообщила Дарья на своей странице в соцсети «Вконтакте».

Автобус до Храма отправится в 11:00 от перекрестка Свердловского проспекта и проспекта Победы. Дарья просит желающих отправиться на автобусе написать ей личное сообщение.

Людмила Вишня скончалась в результате стресса после того, как она и ее муж Юрий лишились денег и имущества в результате действий мошенников. У нее обострилось течение заболевания. Людмила Вишня много лет проработала в «Вечернем Челябинске», а ее муж Юрий был основателем телеканала «Восточный экспресс». Соболезнования по случаю смерти Людмилы Вишня выразил губернатор Алексей Текслер.

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С ветераном челябинской журналистики Людмилой Вишня попрощаются завтра, 17 июля, в храме в честь Святой Троицы в Долгодеревенском. Об этом рассказала ее дочь Дарья. «Прощание с мамой состоится завтра 17 июля. В 12-00 начнется прощание и отпевание в храме в честь Святой Троицы в Долгодеревенском, в 14-00  — короткая гражданская панихида в крематории (малый зал) на Радонежской, 1 в Челябинске», — сообщила Дарья на своей странице в соцсети «Вконтакте». Автобус до Храма отправится в 11:00 от перекрестка Свердловского проспекта и проспекта Победы. Дарья просит желающих отправиться на автобусе написать ей личное сообщение. Людмила Вишня скончалась в результате стресса после того, как она и ее муж Юрий лишились денег и имущества в результате действий мошенников. У нее обострилось течение заболевания. Людмила Вишня много лет проработала в «Вечернем Челябинске», а ее муж Юрий был основателем телеканала «Восточный экспресс». Соболезнования по случаю смерти Людмилы Вишня выразил губернатор Алексей Текслер.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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